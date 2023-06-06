Економіка

12:12 06.06.2023

Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

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Знищення Каховської ГЕС відсунуло відновлення херсонського овочівництва на 5 років - каховські овочівники

Одним зі страшних результатів вибуху Каховської ГЕС стануть виведені з роботи на довгі роки понад 20 тис. гектарів сільгоспземель, на яких було зосереджено українське овочівництво, вважає директор найбільшої консалтингової овочівничої компанії України ТОВ "Агроаналіз", основний офіс якої до війни був у Каховці, Вадим Дудка.

"Якщо раніше ми сподівалися, що на відновлення основного овочівничого регіону після його визволення від окупації знадобиться близько трьох років, які було б витрачено на розмінування та відновлення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств, то тепер можна сміливо казати, що мінімальний термін відбудовування - п'ять років", - прогнозує директор.

За його інформацією, найсерйознішою проблемою регіону буде відновлення меліоративних земель, і найбільш постраждалими виявляться фермерські господарства лівого берега Дніпра. Правобережжя також постраждає, проте менше, оскільки воно розташоване на височині, пояснив експерт.

Дудка зазначив, що наразі активних сільгоспробіт у промислових масштабах у регіоні не проводять, що знижує поточні збитки для галузі овочівництва, якщо не брати до уваги втрату поливних систем, які вийдуть із ладу.

Найбільш постраждалим, за оцінками директора ТОВ "Агроаналіз", може бути агрохолдинг "Агроф’южн", для потреб якого Каховка вирощувала томати на зрошенні.

Дудка додав, що постраждати може також найбільше в країні овочесховище - ТОВ "Грін-Тім", де одночасно могло зберігатися 50 тис. тонн овочів: на підприємстві акумулювалася продукція місцевих фермерів для подальшого транспортування Україною та на експорт.

Він додав, що в Каховці розташований великий виробник томатної пасти і консервованих овочів - ПрАТ "Чумак", проте він розграбований і не працює.

Дудка переконаний, що Каховську ГЕС можна буде відбудувати.

Директор фермерського господарства "Акант", одного з найбільших виробників цибулі в Каховці, Віктор Помазнюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що головним ударом для регіону стане втрата дамби Каховської ГЕС.

"Адже дамба тримає воду і регулює її надходження до зрошувальних каналів, які простягалися по всьому Херсонському степу. Складно уявити, як її ремонтувати і чи можна це зробити. Уся лівобережна частина Херсонської області отримувала воду завдяки цій дамбі з Дніпра. По суті, немає Каховського водосховища - немає накопиченої для регіону води", - пояснив він.

На його думку, з огляду на зміни клімату та глобальне потепління, якщо питання з відновленням дамби не буде вирішено пріоритетно, херсонський степ "легко може перетворитися на пустелю", - наголосив він.

Він додав, що наслідки відчує на собі Крим, який також залишиться без води для зрошення.

"Каховська ГЕС будувалася для акумулювання і подачі води Північно-Кримським каналом до Криму... Своїми діями росіяни залишили півострів без зрошення. Однак, як розуміємо, це турбує українців набагато більше, ніж росіян", - зазначив директор ФГ "Акант".

Помазнюк, який 2022 року двічі побував у полоні у російських військових і зміг виїхати з регіону на Івано-Франківщину, де керує створеним 2023 року овочівничим підрозділом ТОВ "Консервний завод "Консерваторія", наголосив, що "дуже сподівався на швидке повернення додому та відновлення господарства".

"Як розумію, запуск мого фермерського господарства відсувається на роки. Каховка залишилася без води, а значить і без сільського господарства. Без зрошення овочі вирощувати не вдасться", - резюмував він.

ТОВ "Агроаналіз" - консалтингове підприємство з надання послуг овочівникам. До початку війни розташовувалося в Каховці, мало сучасну лабораторію для аналізу ґрунту, а також штат висококваліфікованих агрономів, які надавали аутсорсингові послуги фермерам-овочівникам України та низки країн Середньої Азії.

ФГ "Акант" - одне з найпрофесійніших овочівничих підприємств Каховки, що пеціалізувалося на вирощуванні цибулі, томатів, огірків відкритого ґрунту, зернових, олійних і бобових на площі понад 2 тис. гектарів. Має досвід експорту томатів і цибулі під ТМ "Сонце" і "Крапля Сонця" до країн Балтії.

Теги: #аграрії #овочі #каховська_гес

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