Економіка

16:32 02.06.2023

Держбюджет України за 5 міс.-2023 отримав $18 млрд зовнішнього фінансування - Мінфін

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Держбюджет України за 5 міс.-2023 отримав $18 млрд зовнішнього фінансування - Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами в січні-травні 2023 року фінансування на покриття дефіциту становив $17,97 млрд порівняно з $32,14 млрд за минулий рік, повідомило Міністерство фінансів.

Згідно з оприлюдненими ним на сайті даними, на частку грантів припало $6,16 млрд, або 31,1%, зокрема $6 млрд надали США, $52 млн - Німеччина, $50 млн - Іспанія, а по $21 млн - Фінляндія та Ірландія.

Найбільшим кредитором України цього року виступає ЄС - $8,12 млрд, що вже перевищило показник за весь минулий рік, який становив $7,96 млрд.

Завершує трійку за обсягом виділеного цього року фінансування МВФ - $2,706 млрд проти $2,693 млрд минулого року.

Далі йдуть Канада з $1,76 млрд, а також Світовий банк і Велика Британія - відповідно $0,55 млрд і $0,50 млрд.

Мінфін уточнив, що внутрішнє фінансування держбюджету за рахунок розміщення ОВДП за цей час становило $6,74 млрд.

Як повідомлялося, загалом у 2023 році Україна розраховує на зовнішнє фінансування держбюджету в обсязі близько $42-42,5 млрд.

Теги: #фінансування #держбюджет

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