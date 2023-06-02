Економіка

15:54 02.06.2023

43% українських компаній сфери нерухомості планують реалізацію зарубіжних проєктів у 2023 році - URE Club

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43% українських компаній сфери нерухомості планують реалізацію зарубіжних проєктів у 2023 році - URE Club

Відкриття офісу за кордоном у 2023 році планують 21,6% компаній сфери нерухомості, а реалізацію зарубіжних проєктів - 43,1%, прокоментувала опитування професійної бізнес-спільноти співзасновниця URE Club Ольга Соловей агентству "Інтерфакс-Україна".

"Під час опитування, проведеного URE Club навесні 2023 року, ми цікавилися планами реалізації проєктів нерухомості за межами України. 43,1% опитуваних ствердно відповіли на наше запитання, а ще 19,6% компаній не змогли надати своєї відповіді. Такий високий рівень можна пояснити насамперед відповідями архітектурних бюро, для яких експансія на нові ринки можлива завдяки специфіці їхньої роботи. Але й девелоперські команди не відстають у своїх прагненнях розвитку", - повідомила Соловей.

Водночас відкриття офісу за кордоном планує менша кількість респондентів (21.6%), не розглядають такої можливості 62,7%, вагалися з відповіддю 15,7%.

Учасників опитування, які відповіли позитивно про плани розвитку проєктів нерухомості за кордоном, просили додатково вказати, які країни розглядають для таких проєктів. "Звичайно, у фокусі країни Євросоюзу, особливо Польща та Німеччина, спостерігається інтерес до таких країн, як Іспанія, Італія, Чорногорія, Туреччина, Чехія, де є потенціал розвитку житлових інвестиційних проєктів. Також учасники опитування називали ОАЕ і США як найцікавіші напрями інвестицій", - повідомила Соловей.

В опитуванні Українського клубу нерухомості (URE Club) взяли участь девелоперські та будівельні компанії, компанії з управління проєктами, архітектурні та сервісні компанії.

Теги: #нерухомість #офіси #закордон #ure_club

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