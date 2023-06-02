Економіка

12:18 02.06.2023

ПриватБанк оскаржить відмову ізраїльського суду в юрисдикції у справі проти Коломойського та Боголюбова

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ПриватБанк оскаржить відмову ізраїльського суду в юрисдикції у справі проти Коломойського та Боголюбова

Окружний суд міста Тель-Авіва наприкінці травня відмовив націоналізованому ПриватБанку в розгляді по суті позову про нібито шахрайські дії на суму $600 млн проти ексвласників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, не визнавши це своєю юрисдикцією.

"Незважаючи на відмову в юрисдикції, ізраїльський суд підтвердив, що ПриватБанк має достатню для судового розгляду справу щодо шахрайських дій на суму $600 млн проти пана Коломойського і пана Боголюбова", - прокоментував це рішення банк у п'ятницю в телеграм-каналі.

ПриватБанк зазначив, що оскаржить цей вердикт суду в апеляційній інстанції.

У повідомленні банку зазначено, що Окружний суд Тель-Авіва ухвалив, що для цілей оцінки наявності юрисдикції для розгляду справи ПриватБанк належним чином довів, що під час перебування у власності Коломойського і Боголюбова кошти з банку було виведено в Ізраїль за допомогою низки складних і ретельно продуманих переказів.

"Суд розкритикував пана Коломойського і пана Боголюбова за ненадання будь-яких фактичних даних у відповідь на заяви проти них і неявку на перехресний допит, що, на думку ПриватБанку, свідчить про безпосереднє залучення до вчинення шахрайських дій", - заявив держбанк.

Він додав, що суд також відмовив у задоволенні заяви колишніх власників щодо їх переслідування з боку українського уряду, що, на думку суду, послаблює їхні аргументи на користь того, щоб спір розглядався в Україні.

"Ми, як і раніше, впевнені, що Ізраїль є належною юрисдикцією для розгляду цього позову, і ми продовжуватимемо домагатися справедливості в усіх юрисдикціях, де це можливо", - наголосив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Зазначається також, що банк продовжить домагатися справедливості та відшкодування збитків у рамках судових справ у Великій Британії та США і розраховує на успіх, з огляду на нещодавню відмову Коломойського і Боголюбова від надання свідчень у Високому суді Лондона, який уже 12 червня розпочне слухання справи банку проти ексвласників на суму майже $4,5 млрд.

Як повідомлялося, ПриватБанк 18 грудня 2019 року подав позов проти своїх колишніх власників та інших відповідачів до Окружного суду міста Тель-Авіва щодо схеми привласнення $600 млн, які були виведені з ПриватБанку в період із 2007-го до 2011 року і розміщені на банківському рахунку в Israel Discount Bank.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів ПриватБанку, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у її капітал понад 155 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку України, ПриватБанк на 1 квітня 2023 року за розміром загальних активів посідав перше місце (747,83 млрд грн) серед 65 банків, що діяли в країні.

Теги: #суд #приватбанк #ізраїль

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