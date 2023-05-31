НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала дію прайс--кепів на ринку електроенергії з 30 червня.

Відповідне рішення ухвалили на вечірньому засіданні регулятора в середу. За нього проголосували всі члени комісії, за винятком голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, який утримався, оскільки голосував за скасування прайс-кепів з 11 червня.

Ухвалена сьогодні постанова передбачає зупинення відповідних положень ухваленої після початку повномасштабного вторгнення постанови №332 від 25 лютого 2022 року щодо визначення граничних цін на ринку електроенергії, зокрема максимального прайс-кепа у 2 тис. грн/МВт-год для годин мінімального навантаження та 4 тис. грн/МВт-год для годин максимального навантаження.

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