УЗ тестує поїзд до Варшави з "широкими" вагонами для збільшення місць на цьому маршруті вдвічі-втричі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає тестовий рейс поїзда "Київ-Варшава" зі стандартними широкими пасажирськими вагонами, щоб отримати остаточний дозвіл польської сторони збільшити кількість рейсів і, відповідно, місць на цьому маршруті, повідомила пресслужба УЗ.

За її даними, мета тесту - підтвердити сумісність стандартних пасажирських вагонів УЗ із модернізованою інфраструктурою Польських залізниць. Нинішній етап проекту - фінальний.

У середу, 31 травня, з Києва вирушають 14 стандартних пасажирських вагонів габариту 1-ВМ, які в Ягодині будуть переставлені на євровізки для "вузьких" єврошляхів (1435 мм).

"Під час моєї першої поїздки до Польщі на посаді голови правління "Укрзалізниці" у складі делегації на чолі з віцепрем'єром із відбудови України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, ми домовилися фіналізувати цей проєкт. Раніше було проведено всі випробування, і ми зрозуміли: наші стандартні вагони безперешкодно можуть долати тестовий заїзд, після якого від польської сторони ми отримаємо "зелене світло". Це дасть змогу вдвічі-втричі збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", - процитовано у пресрелізі слова голови правління "УЗ" Євгена Лященка.

Як повідомляється, "УЗ" уже задіяла всі наявні в парку вагони класу RIC (Regolamento Internazionale Regolamento Internazionale Carrozze - італ.). Крім того, компанія просила європейських партнерів передати нові "вузькі" вагони, але на замовлення і будівництво таких вагонів знадобиться понад два роки. "Це не зупинило українських залізничників, бо запит наших пасажирів спонукає знаходити нестандартні рішення. Майже рік тому "УЗ" ініціювала і вела роботу з польськими залізничниками щодо реалізації цього проєкту", - наводяться в повідомленні слова члена правління "УЗ" Олександра Перцовського.

Відбулося кілька раундів переговорів і узгоджень між двома сторонами щодо сумісності, отримано технічне узгодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego). На вимогу польської сторони спільно проведено заміри габаритів кожного вагона.

Як зазначається, до сьогодні кількість місць на прямому рейсі поїзда "Київ-Варшава" обмежена, оскільки польські залізничники пропускають лише потяг, укомплектований "вузькими" RIC-вагонами з тримісними купе.

За даними пресслужби, на прямий рейс "Київ-Варшава-Київ" надалі тримається ажіотажний попит. "Щодня лише в мобільному застосунку "УЗ" реєструється понад 3 тис. запитів від пасажирів, які шукають квитки в цьому сполученні, що вдесятеро перевищує наявність місць", - констатує компанія.

Як повідомлялося, у парку "УЗ" є 42 вагони класу RIC, два з яких було придбано у Крюківського вагонобудівного заводу.

Для збільшення кількості рейсів до Польщі з України після повномасштабного вторгнення Росії "УЗ" запустила нові маршрути. Зокрема, на напрямку з Києва до Хелма збереглися "широкі" колії. Два щоденні рейси зручно зістикуються з польськими рейсами на Варшаву. Крім того, виконуються нічні рейси між Києвом і Перемишлем (два спальних рейси на додаток до двох рейсів "Інтерсіті+"). Пряме сполучення запущено з Харкова до Хелма, із Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова до Перемишля.

Джерело: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/609882/