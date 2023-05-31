Економіка

16:41 31.05.2023

УЗ тестує поїзд до Варшави з "широкими" вагонами для збільшення місць на цьому маршруті вдвічі-втричі

3 хв читати
УЗ тестує поїзд до Варшави з "широкими" вагонами для збільшення місць на цьому маршруті вдвічі-втричі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає тестовий рейс поїзда "Київ-Варшава" зі стандартними широкими пасажирськими вагонами, щоб отримати остаточний дозвіл польської сторони збільшити кількість рейсів і, відповідно, місць на цьому маршруті, повідомила пресслужба УЗ.

За її даними, мета тесту - підтвердити сумісність стандартних пасажирських вагонів УЗ із модернізованою інфраструктурою Польських залізниць. Нинішній етап проекту - фінальний.

У середу, 31 травня, з Києва вирушають 14 стандартних пасажирських вагонів габариту 1-ВМ, які в Ягодині будуть переставлені на євровізки для "вузьких" єврошляхів (1435 мм).

"Під час моєї першої поїздки до Польщі на посаді голови правління "Укрзалізниці" у складі делегації на чолі з віцепрем'єром із відбудови України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, ми домовилися фіналізувати цей проєкт. Раніше було проведено всі випробування, і ми зрозуміли: наші стандартні вагони безперешкодно можуть долати тестовий заїзд, після якого від польської сторони ми отримаємо "зелене світло". Це дасть змогу вдвічі-втричі збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", - процитовано у пресрелізі слова голови правління "УЗ" Євгена Лященка.

Як повідомляється, "УЗ" уже задіяла всі наявні в парку вагони класу RIC (Regolamento Internazionale Regolamento Internazionale Carrozze - італ.). Крім того, компанія просила європейських партнерів передати нові "вузькі" вагони, але на замовлення і будівництво таких вагонів знадобиться понад два роки. "Це не зупинило українських залізничників, бо запит наших пасажирів спонукає знаходити нестандартні рішення. Майже рік тому "УЗ" ініціювала і вела роботу з польськими залізничниками щодо реалізації цього проєкту", - наводяться в повідомленні слова члена правління "УЗ" Олександра Перцовського.

Відбулося кілька раундів переговорів і узгоджень між двома сторонами щодо сумісності, отримано технічне узгодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego). На вимогу польської сторони спільно проведено заміри габаритів кожного вагона.

Як зазначається, до сьогодні кількість місць на прямому рейсі поїзда "Київ-Варшава" обмежена, оскільки польські залізничники пропускають лише потяг, укомплектований "вузькими" RIC-вагонами з тримісними купе.

За даними пресслужби, на прямий рейс "Київ-Варшава-Київ" надалі тримається ажіотажний попит. "Щодня лише в мобільному застосунку "УЗ" реєструється понад 3 тис. запитів від пасажирів, які шукають квитки в цьому сполученні, що вдесятеро перевищує наявність місць", - констатує компанія.

Як повідомлялося, у парку "УЗ" є 42 вагони класу RIC, два з яких було придбано у Крюківського вагонобудівного заводу.

Для збільшення кількості рейсів до Польщі з України після повномасштабного вторгнення Росії "УЗ" запустила нові маршрути. Зокрема, на напрямку з Києва до Хелма збереглися "широкі" колії. Два щоденні рейси зручно зістикуються з польськими рейсами на Варшаву. Крім того, виконуються нічні рейси між Києвом і Перемишлем (два спальних рейси на додаток до двох рейсів "Інтерсіті+"). Пряме сполучення запущено з Харкова до Хелма, із Запоріжжя, Дніпра, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова до Перемишля.

Джерело: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/609882/

Теги: #варшава #укрзалізниця #вагони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:16 31.05.2023
УЗ візьме участь у проєкті відновлення залізничного коридору протяжністю понад 400 км на території Молдови

УЗ візьме участь у проєкті відновлення залізничного коридору протяжністю понад 400 км на території Молдови

16:15 30.05.2023
Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

14:16 30.05.2023
До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"

До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"

12:00 27.05.2023
"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси через Черкаси

"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси через Черкаси

21:25 23.05.2023
Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

Керівника одного з підрозділів "Укрзалізниці" затримано за хабарництво

14:29 23.05.2023
"Укрзалізниця" готує до запуску проєкт "жіночих купе"

"Укрзалізниця" готує до запуску проєкт "жіночих купе"

19:09 18.05.2023
ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:20 18.05.2023
Голова правління «Укрзалізниці»: Ситуація на Хмельниччині вкотре довела, що вибудована в УЗ система працює ефективно

Голова правління «Укрзалізниці»: Ситуація на Хмельниччині вкотре довела, що вибудована в УЗ система працює ефективно

18:18 15.05.2023
Порти Великої Одеси у 2,5-3,2 раза знизили вивантаження зерна через перебої в роботі Чорноморської зернової ініціативи з вини РФ

Порти Великої Одеси у 2,5-3,2 раза знизили вивантаження зерна через перебої в роботі Чорноморської зернової ініціативи з вини РФ

11:25 13.05.2023
Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

Другого етапу підвищення тарифів на е/е для населення не передбачено - глава Міненерго

Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

"Укренерго" відновило енергопостачання споживачам

ОСТАННЄ

Оборонний кластер BRAVE1 за місяць зібрав 230 defense tech-проєктів, десятки з них уже буде запущено у виробництво

Україна виконала три маяки програми МВФ щодо правок до Бюджетного кодексу та плану дій для Нацстратегії доходів

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

Про скорочення персоналу повідомили 62,8% компаній ринку нерухомості України - URE Club

Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Україна наполягає на скасуванні обмежень агроекспорту в ЄС і напрацюванні спільного рішення

EVA розширює асортимент продукції під власними торговими марками

Україна проведе консультації з ЄК щодо поглиблення української частини Дунаю для забезпечення прохідної осадки суден 7,2 метра

Україна отримала чергові $1,25 млрд від США через Світовий банк

Рада підтримала приєднання України до Банку розвитку Ради Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА