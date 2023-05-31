Економіка

10:29 31.05.2023

Рада підтримала приєднання України до Банку розвитку Ради Європи

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Рада підтримала приєднання України до Банку розвитку Ради Європи

Верховна Рада 30 травня 296 голосами затвердила законопроєкт №0206 про ухвалення статуту Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) і приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи.

"Підписання законопроєкту президентом означатиме, що Україна виконала всі умови для приєднання до однієї з найстабільніших фінансових установ Європи", - прокоментував його ухвалення віцепрем'єр із відновлення - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, набуття Україною членства в БРРЄ дасть змогу залучити кошти банку для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок збройної агресії РФ проти України, і ще більше наблизить Україну до офіційного членства в Євросоюзі.

Кубраков нагадав, що БРРЄ вже допомагав українцям, фінансуючи проєкти розміщення українців у європейських країнах у перші місяці повномасштабного вторгнення: з червня минулого року банк виділив EUR980 млн на ці цілі.

Віцепрем'єр зазначив, що Банк розвитку Ради Європи відомий своєю соціальною спрямованістю і підтримкою тих, хто опинився в кризі, - біженців і мігрантів, а також допомагає тим, хто прагне відновити й поліпшити своє життя, - через фінансову підтримку малого й середнього бізнесу, закладів освіти та охорони здоров'я, проєктів збереження культурної спадщини.

Цільовий фонд банку передбачає вклади у капітал і резерви держав-членів БРРЄ, а також міжнародних організацій. Станом на кінець 2021 року загальна сума активів банку становила EUR29,7 млрд, чистий прибуток - EUR94,8 млн, того року було реалізовано 57 проєктів на суми понад EUR4 млрд.

Загалом із 1956 року загальний обсяг затверджених банком проєктів із забезпечення житлом становив EUR11 млрд. Станом на червень 2022 року БРРЄ реалізував 13 відповідних проєктів в Албанії, Боснії і Герцеговині, Молдові, Сербії та Чорногорії, Румунії.

Як повідомлялося, Міністерство громад, територій та інфраструктури розпочало переговори щодо членства України в БРРЄ у 2017 році. Основною перешкодою для вступу тоді став розмір членського внеску EUR58 млн, однак під час переговорів Україні запропонували умови приєднання без членського внеску.

Теги: #рада #україна #бррє

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