Економіка

18:45 30.05.2023

Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

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Підвищення тарифу на е/е для населення з червня є вимушеним - глава Міненерго

Підвищення з 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію для населення є вимушеним і пов'язане з підготовкою енергосистеми до наступної зими, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

За його словами, масштабна кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених унаслідок російських обстрілів генерації та електромереж, яка відбувається нині, потребує фінансування.

"Ми також втратили великий обсяг генерувальних потужностей, за допомогою яких підтримували пільговий тариф... Сьогодні ситуація критична. Ми шукали різні варіанти, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону. Якщо ми зараз цього не зробимо, то наступної зими матимемо проблеми зі світлом, не зможемо підготуватися до наступної зими. Ми відпрацювали з регулятором різні розрахунки та знайшли мінімально можливе підвищення, щоб підтримати енергосистему та підготуватися до наступної зими", - пояснив міністр.

Галущенко зазначив, що підвищення тарифу є вимушеним, оскільки на кону стоїть питання виживання енергосистеми та її підготовки до наступної зими.

Як повідомлялося, джерело в уряді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок підвищив з 1 червня тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Наразі тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) - за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.

Раніше Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу корекції цін.

Теги: #тарифи #енергетика #міненерго

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