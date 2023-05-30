Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у вівторок здійснює обшуки в АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і за домашніми адресами низки її працівників, пов'язані із закупівлями для потреб галузі, повідомила пресслужба УЗ у вівторок, узявши пояснення у голови правління.

"Вкотре наголошую, що серед моїх першочергових завдань на позиції керівника "Укрзалізниці" - подолання корупційних схем. Сьогодні особисто надав усі роз'яснення НАБУ щодо можливих зловживань у закупівлях", - наведено в повідомленні слова голови правління УЗ Євгена Лященка.

Уточнюється, що правоохоронцям було надано доступ до домашніх і робочих приміщень співробітників УЗ, як передбачено постановою суду в межах розслідування, пов'язаного з діяльністю філії "Центр забезпечення виробництва АТ "Укрзалізниця".

"Перевірки закупівель проводяться за той період, коли вони не входили до зони моєї відповідальності", - зазначив Лященко, призначений головою правління УЗ із 23 березня цього року.

За його словами, компанія відкрита до перевірок і готова сприяти розслідуванню.

У повідомленні пресслужби зазначається, що після призначення на посаду голови правління Євгена Лященка, УЗ посилила співпрацю з правоохоронними органами.

"Наразі компанія тісно співпрацює з НАБУ, СБУ, Національною поліцією, прокуратурою та САП. Вже прийнято низку кадрових та адміністративних рішень, про які буде повідомлено згодом", - зазначено в повідомленні.

Крім того, УЗ активно здійснює низку власних службових розслідувань. До правоохоронних органів у 2023 році передано майже 20 справ.

У компанії нагадали, що минулого тижня НАБУ і САП затримали одного із заступників керівника закупівельного підрозділу компанії і провели обшуки. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів із "потрібними постачальниками" для потреб УЗ. За "послуги" він нібито отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.

"Інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, "Укрзалізниця" передала ще у квітні 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що НАБУ здійснює обшуки безпосередньо у голови УЗ.

"До речі, НАБУ взялося за обшуки у голови "Укрзалізниці". Деталі згодом", - написав він.

Про обшуки також повідомляли ЗМІ, з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 березня призначив головою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, який був членом правління з 2021 року, і звільнив із посади голову правління Олександра Камишіна.