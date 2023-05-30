Знеструмлено частину споживачів у 5 областях через негоду та обстріли - Міненерго

Станом на 30 травня через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а частину споживачів ще в чотирьох областях країни - через ворожі обстріли.

"Ситуація в енергосистемі станом на 30 травня: виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - повідомило Міністерство енергетики у вівторок.

За його даними, зокрема, у Дніпропетровській області без електропостачання залишився 31 населений пункт, у Запорізькій - 12.

Як зазначили у відомстві, у ніч проти вівторка ворог завдав масованого удару БпЛА, зокрема по Київській області, проте влучань і пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

"Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Унаслідок обстрілів на Донеччині було знеструмлено шість населених пунктів. Без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях", - поінформували в міністерстві.

Крім цього, через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів Запорізької, Херсонської та Чернігівської областей.

Ремонтні бригади працюють там, де дає змогу безпекова ситуація.

"За добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів", - констатували в Міненерго.

Як підсумували у відомстві, станом на 30 травня ситуація з генерацією та споживанням електроенергії в країні залишається стабільною та контрольованою. Виробленої е/е достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі не спостерігається.