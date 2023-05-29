Економіка

18:51 29.05.2023

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 81 тис. сімей у трьох областях України

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"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 81 тис. сімей у трьох областях України

Енергетики "ДТЕК" у період із 22 до 28 травня повернули світло 81 тис. родин у 72 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, які залишилися без е/е внаслідок ворожих обстрілів.

"Минулого тижня тривала інтенсивність ворожих обстрілів в областях, наближених до лінії фронту. Через це значних пошкоджень зазнавали електромережі Донецької та Дніпропетровської областей. Енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло 73 тис. родин Донеччини та майже 1,5 тис. родин Дніпропетровщини", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Окрім того, пошкоджень через атаку безпілотників минулого тижня зазнали електричні мережі в Одеській області. Там довелося відновлювати роботу електромереж для 6 тис. жителів регіону.

"Першочергове завдання наших фахівців - максимально, наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків, забезпечувати електроенергією українців. Від початку повномасштабної війни ми повернули світло 7,8 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та Києва", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наводить пресслужба.

При цьому він зазначив, що в деяких наближених до зони бойових дій населених пунктах компанія повертала світло вже десятки разів.

"Енергетики "ДТЕК Мережі" роблять усе можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до роботи одразу, щойно отримують дозвіл і доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - наголосили в енергохолдингу.

 

Теги: #енергетика #дтек

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