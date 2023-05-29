ВР підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши від податків комплектувальні

Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від податку на додану вартість і ввізного мита складові безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За законопроєкти №9275 і №9276 у першому читанні та в цілому відповідно проголосували 284 і 289 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в понеділок, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкти вносять зміни до Податкового та Митного кодексів і допомагають оптимізувати процеси виробництва та постачання БПЛА.

Зокрема на час дії воєнного стану від ПДВ та ввізного мита звільняють складові (матеріали, вузли, агрегати обладнання, комплектувальні) БПЛА, які підприємства ввозять для власної діяльності з виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.