Економіка

18:07 29.05.2023

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині

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"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині та відновив електропостачання всіх споживачів регіону.

"На вихідних наші енергетики відремонтували 51 повітряну лінію, що живить 711 трансформаторних підстанцій. Це дозволило повернути світло в 240 населених пунктів Одеської області для 26 тис. родин", - повідомив енергохолдинг у телеграмі у понеділок.

Як зазначили в компанії, у разі погіршення погодних умов і виникнення аварій у мережах бригади "ДТЕК" будуть переведені в підвищену готовність, щоб якнайшвидше повертати світло до осель жителів регіону.

Як повідомлялося, станом на 26 травня енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для 17,4 тис. клієнтів у 68 населених пунктах регіону, які опинилися знеструмленими через негоду, що 25 травня вирувала в Одеській області.

Загалом за інформацією Міністерства енергетики, в Україні станом на 26 травня було знеструмлено населені пункти в шести областях через грозовий шторм.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/531

Теги: #енергетика #дтек

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