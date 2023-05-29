"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Одещині та відновив електропостачання всіх споживачів регіону.

"На вихідних наші енергетики відремонтували 51 повітряну лінію, що живить 711 трансформаторних підстанцій. Це дозволило повернути світло в 240 населених пунктів Одеської області для 26 тис. родин", - повідомив енергохолдинг у телеграмі у понеділок.

Як зазначили в компанії, у разі погіршення погодних умов і виникнення аварій у мережах бригади "ДТЕК" будуть переведені в підвищену готовність, щоб якнайшвидше повертати світло до осель жителів регіону.

Як повідомлялося, станом на 26 травня енергетики "ДТЕК" відновили електропостачання для 17,4 тис. клієнтів у 68 населених пунктах регіону, які опинилися знеструмленими через негоду, що 25 травня вирувала в Одеській області.

Загалом за інформацією Міністерства енергетики, в Україні станом на 26 травня було знеструмлено населені пункти в шести областях через грозовий шторм.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/531