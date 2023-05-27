"Укрзалізниця" ввела новий маршрут із Києва до Одеси через Черкаси

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня, повідомляє Одеська міська рада.

"У новому графіку залізничники передбачили новий поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси", - йдеться в повідомленні Одеської міськради в телеграм-каналі в суботу.

Крім цього, наступним поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

№105/106 Одеса - Київ - Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дасть змогу сумчанам добиратися до приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№53/54 Одеса - Дніпро - Одеса опціонально згідно з новим графіком зможе курсувати до та із Запоріжжя.