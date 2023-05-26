НКРЕКП офіційно запропонувала затвердити з 1 червня єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,88 грн/кВт-год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (із ПДВ) у рамках першого етапу корекції цін.

"НКРЕКП подає пропозиції щодо внесення змін до положення про спецобов'язки щодо забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із запровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 грн/кВт-год із ПДВ", - ідеться в листі до Міненерго за підписом в. о. голови регулятора Руслана Кайдаша, переданому Енергореформі.

Як наголошується в листі, запровадження таких змін дасть змогу поліпшити фінансові показники НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" (основні виконавці ПСО, коштом яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить нині близько 6 грн/кВт-год, і тарифах для населення - ЕР) і наблизити механізм ПСО до збалансованого стану.

Водночас також зазначено, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП зазначила, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення щодо ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Як зазначає джерело Енергореформи в уряді, Кабмін розглядатиме цю пропозицію, і, найімовірніше, підтримає її на своєму засіданні найближчими днями.

Як повідомлялося, тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.