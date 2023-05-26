Турецька ліра впала до рекордного мінімуму перед другим туром президентських виборів

Курс турецької ліри в п'ятницю опустився до рекордного мінімуму щодо долара США напередодні другого туру президентських виборів, повідомляє Trading Economics.

Нацвалюта торгується на рівні 19,972 ліри/$1. Водночас раніше під час торгів курс долара піднімався вище 20 лір/$1.

Тим часом фондовий індекс BIST 100 зріс за підсумками торгів у п'ятницю на 3,5% - до максимуму за останні сім робочих днів.

Другий тур президентських виборів відбудеться 28 травня. Перший тур виграли Ердоган (49,52% голосів) і голова Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88%).