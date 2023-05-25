"Укренерго" очікує відновлення експорту е/е в обмежених обсягах уже найближчими днями

НЕК "Укренерго" очікує на відновлення експорту е/е до Європи вже найближчими днями, можливо, вже цими вихідними, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що, можливо, з вихідних або наступного тижня ми будемо переглядати баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", - сказав Кудрицький в ефірі ТСН у середу.

Він зазначив, що цього тижня "Укренерго" обмежило експорт до нуля з метою пріоритетного забезпечення електроенергією українських споживачів.

"З огляду на те, що нам, перш за все, потрібно забезпечити електроенергією власних споживачів, і виходячи з того, що цього тижня очікувалася дещо менша сонячна активність, ніж минулого тижня, ми ухвалили рішення обмежити експорт, щоб забезпечити гарантовано українців", - пояснив Кудрицький.

При цьому він звернув увагу, що обмеження експорту зараз - це тимчасове, ситуативне рішення, яке не є аналогом рішення, закріпленого наказом Міністерства енергетики в жовтні минулого року після масованих атак енергосистеми України військами РФ. Він нагадав, що тоді експорт було повністю припинено на невизначений термін (його було поступово відновлено у квітні 2023 року в Молдову, Польщу і Словаччину - ЕР).

Водночас очільник "Укренерго" акцентував, що обмеження споживання е/е через дефіцит у системі відсутні.

"Лімітів споживання регіонам, як це було взимку, ми не доводимо і не бачимо необхідності найближчим часом це робити", - сказав Кудрицький.

Утім, він зазначив, що прифронтові регіони часто потерпають від повітряних та артилерійських атак ворога, і є локальні пошкодження в мережі, через що споживачі не отримують електрику.

Очільник системного оператора також пояснив, що необхідність економії та раціонального ставлення до ресурсів завжди була актуальною, тож, за його словами, це потрібно зараз сприймати як прохання допомогти енергосистемі відновлюватися та балансуватися.

"Ми закликали економити е/е у вечірні години, оскільки в такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему в більш складний період часу з 19 до 21, 22 години. Це якраз пік споживання", - зазначив глава "Укренерго".

Як він пояснив, заощаджуючи е/е в ці години, громадяни допомагають і збалансувати енергосистему, і відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти.

"Ми контролюємо ситуацію і енергосистему балансуємо", - резюмував Кудрицький.

Як повідомлялося, причиною дефіциту е/е в "Укренерго" називають масштабну ремонтну кампанію генерації, пов'язану як із плановими ремонтами, так і з необхідністю відновлення в рамках підготовки до нового опалювального сезону після ушкоджень, завданих російськими обстрілами.

Експорт востаннє здійснювався в незначних обсягах 22 травня - по 400 МВт-год у Молдову та Польщу.

Україна з 1 до 15 травня експортувала 30,7 тис. МВт-год. електроенергії - 21,8 МВт-год у Молдову, 8,9 МВт-год - у Польщу.