Економіка

08:14 25.05.2023

"Укренерго" очікує відновлення експорту е/е в обмежених обсягах уже найближчими днями

2 хв читати
"Укренерго" очікує відновлення експорту е/е в обмежених обсягах уже найближчими днями

НЕК "Укренерго" очікує на відновлення експорту е/е до Європи вже найближчими днями, можливо, вже цими вихідними, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми очікуємо, що, можливо, з вихідних або наступного тижня ми будемо переглядати баланс і, можливо, експорт відновиться в певних обмежених обсягах", - сказав Кудрицький в ефірі ТСН у середу.

Він зазначив, що цього тижня "Укренерго" обмежило експорт до нуля з метою пріоритетного забезпечення електроенергією українських споживачів.

"З огляду на те, що нам, перш за все, потрібно забезпечити електроенергією власних споживачів, і виходячи з того, що цього тижня очікувалася дещо менша сонячна активність, ніж минулого тижня, ми ухвалили рішення обмежити експорт, щоб забезпечити гарантовано українців", - пояснив Кудрицький.

При цьому він звернув увагу, що обмеження експорту зараз - це тимчасове, ситуативне рішення, яке не є аналогом рішення, закріпленого наказом Міністерства енергетики в жовтні минулого року після масованих атак енергосистеми України військами РФ. Він нагадав, що тоді експорт було повністю припинено на невизначений термін (його було поступово відновлено у квітні 2023 року в Молдову, Польщу і Словаччину - ЕР).

Водночас очільник "Укренерго" акцентував, що обмеження споживання е/е через дефіцит у системі відсутні.

"Лімітів споживання регіонам, як це було взимку, ми не доводимо і не бачимо необхідності найближчим часом це робити", - сказав Кудрицький.

Утім, він зазначив, що прифронтові регіони часто потерпають від повітряних та артилерійських атак ворога, і є локальні пошкодження в мережі, через що споживачі не отримують електрику.

Очільник системного оператора також пояснив, що необхідність економії та раціонального ставлення до ресурсів завжди була актуальною, тож, за його словами, це потрібно зараз сприймати як прохання допомогти енергосистемі відновлюватися та балансуватися.

"Ми закликали економити е/е у вечірні години, оскільки в такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему в більш складний період часу з 19 до 21, 22 години. Це якраз пік споживання", - зазначив глава "Укренерго".

Як він пояснив, заощаджуючи е/е в ці години, громадяни допомагають і збалансувати енергосистему, і відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти.

"Ми контролюємо ситуацію і енергосистему балансуємо", - резюмував Кудрицький.

Як повідомлялося, причиною дефіциту е/е в "Укренерго" називають масштабну ремонтну кампанію генерації, пов'язану як із плановими ремонтами, так і з необхідністю відновлення в рамках підготовки до нового опалювального сезону після ушкоджень, завданих російськими обстрілами.

Експорт востаннє здійснювався в незначних обсягах 22 травня - по 400 МВт-год у Молдову та Польщу.

Україна з 1 до 15 травня експортувала 30,7 тис. МВт-год. електроенергії - 21,8 МВт-год у Молдову, 8,9 МВт-год - у Польщу.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 23.05.2023
НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня

НКРЕКП затвердила двоетапне підвищення тарифів на розподіл е/е для обленерго з 1 до 30 червня та з 1 липня до 31 грудня

15:17 23.05.2023
Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

Україна і Німеччина проведуть енергоаудит українських громад на EUR2 млн

12:20 23.05.2023
Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

17:58 22.05.2023
Перша черга Тилігульської ВЕС, яку запущено в роботу, вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік - "ДТЕК"

Перша черга Тилігульської ВЕС, яку запущено в роботу, вироблятиме майже 400 тис. кВт-год е/е на рік - "ДТЕК"

16:51 22.05.2023
"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

"ДТЕК" має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт - гендиректор "ДТЕК ВДЕ"

12:34 20.05.2023
Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

Зафіксовано відключення е/е в низці областей, припинився її експорт

12:24 19.05.2023
Лідери G7 націлені скорочувати доходи РФ від енергоресурсів, знижувати можливості країни з їх видобутку

Лідери G7 націлені скорочувати доходи РФ від енергоресурсів, знижувати можливості країни з їх видобутку

12:04 19.05.2023
"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

"Укргідроенерго" та італійська We build підписали меморандум про співпрацю в будівництві ГЕС

08:05 18.05.2023
Відключення споживачів е/е може застосовуватися лише як крайній захід для збалансування енергосистеми - голова "Укренерго"

Відключення споживачів е/е може застосовуватися лише як крайній захід для збалансування енергосистеми - голова "Укренерго"

11:47 17.05.2023
В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

ОСТАННЄ

ЄК пропонує Литві відмовитися від компенсації енерговитрат

Єллен підтвердила, що дедлайн для підвищення ліміту держборгу настане на початку червня

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал"

Продаж традиційного алкоголю зростає у Кореї через його популярність серед молоді

"Запоріжсталь" через війну втратила ринки збуту в Азії та Північній Африці, переорієнтувала поставки до Європи - СЕО

Тегеран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ щодо будь-яких нових напрямів іранської ядерної програми

Україна експортує зерно, якість якого перевіряють держоргани та сюрвеєри - УЗА

Європейські банки сильніші за американські - учасники конференції IIF

Проблеми в ланцюжках поставок авіаційних компонентів можуть зберігатися ще 5 років - глава Boeing

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА