ЄК пропонує Литві відмовитися від компенсації енерговитрат

Європейська комісія (ЄК) рекомендує Литві відмовитися від компенсацій у сфері енергетики і продовжити знижувати залежність від викопних видів палива та імпорту енергоносіїв.

"Припинити чинні до кінця 2023 року заходи енергетичної підтримки. Якщо відновлення зростання цін на енергоносії потребуватиме заходів підтримки, забезпечити, щоб вони були доступними і були спрямовані на захист вразливих домогосподарств і підприємств, заохочували енергозбереження", - йдеться в рекомендаціях ЄК для Литви на 2023 рік, опублікованих у середу.

У документі також ідеться про те, що Литві потрібно продовжити знижувати залежність від викопних видів палива та імпорту енергії, зокрема, завдяки прискоренню впровадження відновлювальних джерел енергії, промислової трансформації та декарбонізації, підвищенню енергоефективності будівель.

ЄК також рекомендує Литві забезпечити достатню потужність міжмережевих з'єднань і підвищити надійність електропостачання, щоб своєчасно синхронізуватися з електромережами Західної Європи.

Єврокомісія також пропонує зберегти державні інвестиції за умови фіскальної стійкості та забезпечити ефективне використання коштів європейського Фонду відновлення і стійкості (RRF) та іншої підтримки Євросоюзу, зокрема, для просування "зеленої" та цифрової трансформації.

Як повідомлялося раніше, у проєкті держбюджету-2023, який було ухвалено урядом у жовтні минулого року, на пом'якшення впливу зростання цін в енергетиці для населення і бізнесу було передбачено 1,93 млрд євро.

Прем'єрка Інгріда Шимоніте тоді нагадала, що уряд із січня компенсуватиме жителям підвищені ціни на електроенергію. На компенсацію громадянам тарифів на електроенергію і газ у проєкті бюджету закладено 812 млн євро. За словами прем'єра, "для цього потрібно буде брати кредити".

Зі свого боку міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте тоді заявила, що влада країни запланувала заходи, які дадуть змогу спрямувати майже 2,5 млрд євро з жовтня 2022 року до кінця березня 2023 року на підтримку бізнесу для пом'якшення цін на енергоносії. Зокрема, на часткову компенсацію підвищених цін на електроенергію бізнесу протягом півроку передбачалося виділити 446 млн євро. Близько 600 млн євро планувалося виділити для встановлення сонячних електростанцій, кошти передбачалося запозичити з фонду RRF.

Держбюджет на 2023 рік парламент затвердив після кількох годин обговорення. Опозиція критикувала проєкт, стверджуючи, що компенсація цін на електроенергію застосовується без урахування доходів і споживання населення і що недостатньо збільшуються пенсії та неоподатковувані доходи.