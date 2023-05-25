Економіка

07:30 25.05.2023

ЄК пропонує Литві відмовитися від компенсації енерговитрат

2 хв читати
ЄК пропонує Литві відмовитися від компенсації енерговитрат

Європейська комісія (ЄК) рекомендує Литві відмовитися від компенсацій у сфері енергетики і продовжити знижувати залежність від викопних видів палива та імпорту енергоносіїв.

"Припинити чинні до кінця 2023 року заходи енергетичної підтримки. Якщо відновлення зростання цін на енергоносії потребуватиме заходів підтримки, забезпечити, щоб вони були доступними і були спрямовані на захист вразливих домогосподарств і підприємств, заохочували енергозбереження", - йдеться в рекомендаціях ЄК для Литви на 2023 рік, опублікованих у середу.

У документі також ідеться про те, що Литві потрібно продовжити знижувати залежність від викопних видів палива та імпорту енергії, зокрема, завдяки прискоренню впровадження відновлювальних джерел енергії, промислової трансформації та декарбонізації, підвищенню енергоефективності будівель.

ЄК також рекомендує Литві забезпечити достатню потужність міжмережевих з'єднань і підвищити надійність електропостачання, щоб своєчасно синхронізуватися з електромережами Західної Європи.

Єврокомісія також пропонує зберегти державні інвестиції за умови фіскальної стійкості та забезпечити ефективне використання коштів європейського Фонду відновлення і стійкості (RRF) та іншої підтримки Євросоюзу, зокрема, для просування "зеленої" та цифрової трансформації.

Як повідомлялося раніше, у проєкті держбюджету-2023, який було ухвалено урядом у жовтні минулого року, на пом'якшення впливу зростання цін в енергетиці для населення і бізнесу було передбачено 1,93 млрд євро.

Прем'єрка Інгріда Шимоніте тоді нагадала, що уряд із січня компенсуватиме жителям підвищені ціни на електроенергію. На компенсацію громадянам тарифів на електроенергію і газ у проєкті бюджету закладено 812 млн євро. За словами прем'єра, "для цього потрібно буде брати кредити".

Зі свого боку міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте тоді заявила, що влада країни запланувала заходи, які дадуть змогу спрямувати майже 2,5 млрд євро з жовтня 2022 року до кінця березня 2023 року на підтримку бізнесу для пом'якшення цін на енергоносії. Зокрема, на часткову компенсацію підвищених цін на електроенергію бізнесу протягом півроку передбачалося виділити 446 млн євро. Близько 600 млн євро планувалося виділити для встановлення сонячних електростанцій, кошти передбачалося запозичити з фонду RRF.

Держбюджет на 2023 рік парламент затвердив після кількох годин обговорення. Опозиція критикувала проєкт, стверджуючи, що компенсація цін на електроенергію застосовується без урахування доходів і споживання населення і що недостатньо збільшуються пенсії та неоподатковувані доходи.

 

 

Теги: #литва #єврокомісія #компенсація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 23.05.2023
ЄС виплатив Україні четвертий транш макрофінансової допомоги в EUR1,5 млрд - комюніке

ЄС виплатив Україні четвертий транш макрофінансової допомоги в EUR1,5 млрд - комюніке

13:22 23.05.2023
Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

07:55 19.05.2023
Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

13:20 16.05.2023
Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

12:21 16.05.2023
Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

11:28 15.05.2023
"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві

16:16 11.05.2023
Глава МЗС Литви Ландбергіс: Вільнюський саміт НАТО має заявити про неминучість членства України в альянсі

Глава МЗС Литви Ландбергіс: Вільнюський саміт НАТО має заявити про неминучість членства України в альянсі

08:50 09.05.2023
Глава Єврокомісії приїхала в Київ на День Європи

Глава Єврокомісії приїхала в Київ на День Європи

21:59 03.05.2023
Очікуємо на візит президентки Єврокомісії та прем'єра Швеції в Україну

Очікуємо на візит президентки Єврокомісії та прем'єра Швеції в Україну

23:07 02.05.2023
Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції

Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язуються скасувати односторонню заборону імпорту української агропродукції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

Енергосистема України працює стабільно, через обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях - Міненерго

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

ОСТАННЄ

Єллен підтвердила, що дедлайн для підвищення ліміту держборгу настане на початку червня

Україна занепокоєна шантажем Росією членів FATF - Марченко

Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал"

Продаж традиційного алкоголю зростає у Кореї через його популярність серед молоді

"Запоріжсталь" через війну втратила ринки збуту в Азії та Північній Африці, переорієнтувала поставки до Європи - СЕО

Тегеран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ щодо будь-яких нових напрямів іранської ядерної програми

Україна експортує зерно, якість якого перевіряють держоргани та сюрвеєри - УЗА

Європейські банки сильніші за американські - учасники конференції IIF

Проблеми в ланцюжках поставок авіаційних компонентів можуть зберігатися ще 5 років - глава Boeing

Збитки через простій суден у чергах "зернового коридору" сягнули USD1 млрд - УЗА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА