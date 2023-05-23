Економіка

13:22 23.05.2023

Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

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Єврокомісія виділяє Україні чергові 1,5 млрд євро макрофіну

Європейська Комісія надає Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро.

Відповідне оголошення у вівторок у Брюсселі зробила представниця Європейської Комісії Дана Спінант.

"Це четверта виплата пакета макрофінансової допомоги плюс, загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року. Ця допомога дасть змогу Україні підтримувати макроекономічну стабільність і відновлювати критичну інфраструктуру, зруйновану Росією в ході війни агресії проти України", - повідомила вона.

Теги: #транш #єврокомісія #фіндопомога

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