"Ковальська" поставить "Епіцентру" залізобетонні конструкції на 205 млн грн для будівництва логістичного центру

ПБГ "Ковальська" уклала договір з компанією "Епіцентр К" про постачання 10 тис. куб. м залізобетонних конструкцій на суму 205 млн грн для будівництва логістичного центру "Епіцентр" у Хмельницькому.

Як повідомила група "Ковальська", для будівництва логістичного центру площею 51,3 тис. кв. м виготовлять фундаментні стакани, колони, балки перекриття й покриття, покрівельні прогони, круглопустотні плити перекриття завтовшки 400 мм та цокольні панелі.

"Попри складні часи "Епіцентр" продовжує інвестувати значні кошти та реалізовувати масштабні проєкти в регіонах України. Одним з таких стане будівництво нового логістичного центру компанії в Хмельницькому, який буде введено в експлуатацію вже у 2024 році", - процитовано у пресрелізі генерального директора ТОВ "Епіцентр К" Петра Михайлишина.

За його словами, інвестиція в будівництво центру становитиме близько $57 млн. Реалізація проєкту надасть змогу створити понад тисячу нових робочих місць.

Група "Ковальська" зазначила, що проєкт для "Епіцентру" став найбільшим комплексним замовленням залізобетонних конструкцій з початку повномасштабного вторгнення. До роботи над ним залучено потужності чотирьох столичних заводів ПБГ.

"Технологія зведення споруд каркасного типу зі збірного залізобетону дає можливість швидко будувати промислові об’єкти різного призначення, зокрема складської, торговельної інфраструктури. Цей проєкт – чіткий сигнал, що приватний бізнес та інвестиції українських компаній є ключовою рушійною силою у швидкому відновленні економіки України", - зазначив генеральний директор групи "Ковальська" Сергій Пилипенко.

ПБГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek тощо. Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Крім цього, до групи входить "Ковальська Нерухомість", що займається будівництвом житлових об'єктів у Києві. В її портфелі - понад 20 завершених житлових проєктів.

ТОВ "Епіцентр К" створено в 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка виступає лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", яка розвиває також інтернет магазин з маркетплейсом Epicentrk. ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України).