Економіка

11:43 19.05.2023

Австралія запровадила санкції проти компаній "Полюс", "Северсталь", "Роснафта", групи російських банків і чиновників

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Австралія запровадила санкції проти компаній "Полюс", "Северсталь", "Роснафта", групи російських банків і чиновників

Австралія додала низку позицій до свого російського санкційного списку, запровадивши обмеження проти групи банків, компаній і кількох чиновників.

Зокрема, в оновленому 18 травня переліку з'явилися ПАТ "Полюс", ПАТ "Северсталь", ПАТ "НК "Роснафта".

До санкційного списку також внесено п'ять російських банків: "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зеніт", МТС-банк і Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР).

Список чиновників у санкційному переліку Австралії поповнили Юрій Чиханчин (разом з очолюваним ним відомством - Росфінмоніторингом), Максим Орєшкін, Лариса Бричева.

Теги: #санкції #австралія

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