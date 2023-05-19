РФ погодилася відновити інспекції суден "зернової ініціативи", що прямують до Одеси та "Чорноморська", - заступник глави Мінвідновлення

Зупинення з 7 травня інспекцій на проходження в українські порти суден у рамках "зернової ініціативи" сталося через позицію російської делегації у Спільному координаційному центрі (СКЦ); після заяв про продовження роботи "ініціативи" РФ погодилася відновити вхідні інспекції лише у два порти з трьох, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

"Станом на ранок 19 травня стало відомо, що Росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів "Одеса" та "Чорноморськ", але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт "Південний", - сказав він у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".