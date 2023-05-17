Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

Судно DSM Capella під прапором Барбадосу з 30 тис. тонн кукурудзи вирушило в середу з порту "Чорноморськ" до Туреччини і, згідно з даними Спільного координаційного центру (СКЦ), стало останнім судном, яке раніше пройшло його інспекцію на вхід до України.

Відповідно до інформації на сайті СКЦ, останню інспекцію на вхід було здійснено 6 травня цього року: її пройшло судно Deniz M під прапором Панами, яке 14 травня вирушило з 30 тис. тонн пшениці до Судану.

СКЦ у своїй інформації зазначає, що інспекцію на вихід іще не пройшли вісім суден, які вийшли з українських портів 10-17 травня.

Уточнюється, що загалом інспекцію на вхід за час дії "зернової ініціативи" від початку серпня 2022 року пройшли 917 суден, тоді як на вихід - 945 (різницю пояснюють тим, що частина суден стояла з агропродукцією в портах від початку війни).

Зокрема у травні на вхід було проінспектовано лише 11 суден порівняно з 54 у квітні та 89 у березні. Рекордних темпів інспекції на вхід було досягнуто у вересні та жовтні - відповідно 186 і 136 суден.

Щодо інспекцій на вихід, то з початку травня їх було здійснено 48 порівняно з 65 у квітні та 85 у березні. Рекордні темпи інспекції на вихід було зафіксовано в жовтні - 194, тоді як у вересні та листопаді-грудні минулого року їх було від 125 до 105.

У результаті експорт у травні впав до 1,07 млн тонн із 2,79 млн тонн у квітні та 3,93 млн тонн у березні. Рекордний рівень було зафіксовано в жовтні - 4,24 млн тонн, а сумарно він становив 30,28 млн тонн.

Як зазначалося раніше, майже 60 суден перебувають в очікуванні огляду.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягає на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Джерело: https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative