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12:46 17.09.2023

Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу - Держдепартамент США

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Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу - Держдепартамент США

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої сторони обговорили Чорноморську зернову ініціативу і війну РФ проти України, повідомляє Держдепартамент США.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррешем напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Держсекретар і Генеральний секретар обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою, неспровокованою війною Росії проти України і ситуацією з безпекою на Гаїті", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.

Теги: #блінкен #гуттереш #зернова_ініціатива

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