Зеленський: Готуємо до виконання деякі рішення Ставки щодо продовження "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки сьогоднішньої селекторної наради з основних безпекових питань - ситуація на фронті, постачання ЗСУ, виробництво озброєнь, питання внутрішньої безпеки та "зерновий коридор".

"Щоденний селектор. Заслухали доповідь головкома Залужного про ситуацію на фронті: напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітувало про надходження техніки та боєприпасів, а також про календар постачання на близьку й середню перспективу, Мінстратпром - про власне виробництво. Ліквідуємо бюрократичні бар'єри", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомив президент, "розвідки, ГУР і СЗР, довели до відома дані, отримані з Росії. Розуміємо найближчі плани ворога. Голова СБУ Малюк відзвітував про боротьбу зі зрадниками в Україні".

"Міністр внутрішніх справ Клименко та наш Офіс, Олексій Кулеба, розповіли про російські обстріли цивільних об'єктів і про наші дії з ліквідації наслідків та з допомоги людям. Також готуємо до виконання деякі рішення Ставки ВГК щодо продовження "зернового коридору", - поінформував Зеленський.