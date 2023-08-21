Ердоган планує обговорити з Путіним відновлення Чорноморської зернової ініціативи у вересні - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити відновлення Чорноморської зернової ініціативи з президентом Росії Володимиром Путіним у вересні, повідомляє "Анадолу".

"У вересні в Індії відбудеться засідання G-20. У США заплановано засідання Генеральної Асамблеї ООН. Ми обговоримо ("зернову ініціативу" - ІФ-У) з паном Путіним, якщо з'явиться така можливість у зв'язку зі щільним графіком", - заявив Ердоган журналістам під час поїздки в Будапешт.

Також президент Туреччини сказав, що перше судно, яке вийшло з порту в Одесі після припинення "зернової ініціативи", не було зерновозом.

"Це судно, що вийшло з України, Одеси, не є зерновозом, це контейнер. Відповідну заяву зробило і наше Міністерство національної оборони. Наша основна мета тут - досягнення позитивної позиції Росії щодо "зернового коридору" за допомогою телефонних розмов із паном Путіним", - зазначив він.

Крім цього, Ердоган наголосив, що Туреччина "докладає зусиль для досягнення мирних переговорів між Росією та Україною".

"Ми прагнемо цього, це наше бажання. Ми детально обговорили ці питання під час візиту Зеленського (до Туреччини - ІФ-У), під час переговорів із ним, а також зустрічей на полях саміту лідерів НАТО. Я сподіваюся, що ми досягнемо результату, якщо обидва лідери (України та РФ) схвалять наше посередництво", - сказав Ердоган.