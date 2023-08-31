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20:49 31.08.2023

Очільник МЗС Туреччини заявив про необхідність відновлення Чорноморської зернової угоди

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Очільник МЗС Туреччини заявив про необхідність відновлення Чорноморської зернової угоди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив, що Туреччина продовжуватиме роботу над відновленням Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми продовжуватимемо працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні", - цитує Фідана видання Daily Sabah.

За словами міністра, ООН підготувала новий пакет пропозицій про відновлення зернової ініціативи за участю Туреччини.

"Ми вважаємо, що це дасть належні підстави для відновлення угоди", - зазначив він.

Зі свого боку, Лавров заявив, що РФ може повернутися до зернової ініціативи "завтра", якщо отримає так звані "гарантії", які необхідні для її відновлення.

 

 

 

Теги: #туреччина #зернова_ініціатива

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