Економіка

11:47 17.05.2023

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

1 хв читати
В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач і 700 кв. км територій, прилеглих до об'єктів інфраструктури.

"На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів - залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій", - повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова.

Як він наголосив під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ із надання допомоги енергосектору України 16 травня, після звільнення всіх українських територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом, обсяги робіт із розмінування та відновлення ще збільшаться, і необхідно вже зараз розпочинати підготовку до цього процесу.

Як пояснили в Міненерго, серед проблемних питань - навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

"Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів і технологій", - констатував Демченко.

За його словами, у питаннях розмінування міністерство сподівається на залучення допомоги світової спільноти.

 

Теги: #енергетика #міненерго #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 17.05.2023
ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

12:18 16.05.2023
Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

11:55 16.05.2023
Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

11:47 16.05.2023
Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

20:10 15.05.2023
Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

19:17 15.05.2023
Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

11:42 13.05.2023
Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

08:33 13.05.2023
ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

15:47 12.05.2023
Кабмін ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах United24

Кабмін ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах United24

11:55 12.05.2023
Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

USAID надасть $1,5 млн грантів на підтримку експортних альянсів

ОСТАННЄ

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

Ілон Маск прогнозує складний рік для світової економіки

Бізнес погіршив свої очікування на найближчі місяці - дослідження

Мікрогранти на 77 млн грн отримають 323 підприємці у 6-й хвилі програми "Власна справа"

Київський КПК за 4 міс. наростив обсяг виробництва на 22%

Кількість угод на первинному ринку житла у 2022 році скоротилася у 8-12 разів - "ЛУН"

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Заступник голови ЄК: Пропозиції постачальників у рамках тендера зі спільної закупівлі газу країнами ЄС перевершили колективний попит

ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА