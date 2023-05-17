В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач і 700 кв. км територій, прилеглих до об'єктів інфраструктури.

"На жаль, ці цифри будуть збільшуватися. Тому один із наших пріоритетів - залучення підтримки міжнародних партнерів у гуманітарному розмінуванні енергетичних об'єктів та прилеглих територій", - повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова.

Як він наголосив під час онлайн-зустрічі Координаційної групи G7+ із надання допомоги енергосектору України 16 травня, після звільнення всіх українських територій, включно з Донецькою, Луганською областями та Кримом, обсяги робіт із розмінування та відновлення ще збільшаться, і необхідно вже зараз розпочинати підготовку до цього процесу.

Як пояснили в Міненерго, серед проблемних питань - навчання професійних саперів, недостатня кількість спеціалізованої техніки та машин.

"Крім того, ми прагнемо розвивати офшорну вітрогенерацію, і нам спочатку потрібно провести морське розмінування. Це дуже складний процес, і ми потребуватимемо величезних фінансових ресурсів, залучення найкращих спеціалістів і технологій", - констатував Демченко.

За його словами, у питаннях розмінування міністерство сподівається на залучення допомоги світової спільноти.