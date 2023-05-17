Економіка

11:01 17.05.2023

ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

2 хв читати
ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

ДТЕК підготував до осінньо-зимового сезону 2023-2024 рр. два енергоблоки ТЕС, на різних етапах ремонтів перебувають ще сім енергоблоків, повідомила компанія в телеграм-каналі в середу.

"У рамках ремонтних робіт працюємо над підготовкою ТЕС до роботи взимку, а також відновлюємо пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в енергохолдингу.

Як поінформували в компанії, одразу після закінчення найскладнішого в історії країни опалювального сезону 2022-2023 рр. ДТЕК розпочав підготовку до наступного.

"З початку 2023 року компанія інвестувала понад 890 млн грн у ремонт ТЕС", - констатували в енергохолдингу.

Загалом на відновлення пошкодженого та зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій ДТЕК необхідно майже 7 млрд грн.

"Потрібно максимально швидко відновлювати обладнання після атак ворога та ремонтувати енергоблоки, які напружено працювали цієї зими. Робити це все потрібно в умовах, коли теплова генерація працюватиме на максимумі через ремонтну кампанію на атомних блоках", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено в пресрелізі компанії.

За його словами, ще одним серйозним викликом для енергохолдингу є гострий дефіцит ліквідності на ринку.

"Враховуючи ступінь пошкодження ТЕС, власних коштів на ремонт та відновлення блоків не вистачає. Тому необхідна єдина програма оновлення енергосистеми. Від повноцінності та своєчасності проведення ремонтів залежить надійність проходження Україною майбутнього опалювального сезону", - доповнив він.

За підсумками 2022 року на ТЕС "ДТЕК Енерго" здійснено 26 ремонтів енергоблоків. Інвестиції в торішню ремонтну кампанію сягнули близько 2,2 млрд грн.

 

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 17.05.2023
В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

12:18 16.05.2023
Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

11:55 16.05.2023
Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

11:47 16.05.2023
Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

Під час відновлення ЛЕП у Харківській області сапери знешкодили рекордну кількість мін - обленерго

20:10 15.05.2023
Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

Акціонер VS Energy Дамбінс заявив про безпідставність запроваджених проти нього Україною санкцій

19:17 15.05.2023
Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

11:42 13.05.2023
Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

08:33 13.05.2023
ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

ЦОВВ закуповуватимуть паливо та е/е через "Професійні закупівлі"

11:55 12.05.2023
Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

10:17 12.05.2023
Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

ОСТАННЄ

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

Ілон Маск прогнозує складний рік для світової економіки

Бізнес погіршив свої очікування на найближчі місяці - дослідження

Мікрогранти на 77 млн грн отримають 323 підприємці у 6-й хвилі програми "Власна справа"

Київський КПК за 4 міс. наростив обсяг виробництва на 22%

Кількість угод на первинному ринку житла у 2022 році скоротилася у 8-12 разів - "ЛУН"

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Заступник голови ЄК: Пропозиції постачальників у рамках тендера зі спільної закупівлі газу країнами ЄС перевершили колективний попит

ЄС має протидіяти постачанням з Індії палива, виготовленого з російської нафти, - Боррель

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА