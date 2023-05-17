ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

ДТЕК підготував до осінньо-зимового сезону 2023-2024 рр. два енергоблоки ТЕС, на різних етапах ремонтів перебувають ще сім енергоблоків, повідомила компанія в телеграм-каналі в середу.

"У рамках ремонтних робіт працюємо над підготовкою ТЕС до роботи взимку, а також відновлюємо пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в енергохолдингу.

Як поінформували в компанії, одразу після закінчення найскладнішого в історії країни опалювального сезону 2022-2023 рр. ДТЕК розпочав підготовку до наступного.

"З початку 2023 року компанія інвестувала понад 890 млн грн у ремонт ТЕС", - констатували в енергохолдингу.

Загалом на відновлення пошкодженого та зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій ДТЕК необхідно майже 7 млрд грн.

"Потрібно максимально швидко відновлювати обладнання після атак ворога та ремонтувати енергоблоки, які напружено працювали цієї зими. Робити це все потрібно в умовах, коли теплова генерація працюватиме на максимумі через ремонтну кампанію на атомних блоках", - заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено в пресрелізі компанії.

За його словами, ще одним серйозним викликом для енергохолдингу є гострий дефіцит ліквідності на ринку.

"Враховуючи ступінь пошкодження ТЕС, власних коштів на ремонт та відновлення блоків не вистачає. Тому необхідна єдина програма оновлення енергосистеми. Від повноцінності та своєчасності проведення ремонтів залежить надійність проходження Україною майбутнього опалювального сезону", - доповнив він.

За підсумками 2022 року на ТЕС "ДТЕК Енерго" здійснено 26 ремонтів енергоблоків. Інвестиції в торішню ремонтну кампанію сягнули близько 2,2 млрд грн.