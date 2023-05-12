Економіка

15:26 12.05.2023

У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

1 хв читати
У ЄС запропонували офіційно заборонити постачання нафти РФ нафтопроводом "Дружба" до ФРН і Польщі - ЗМІ

У ЄС висунули пропозицію в рамках підготовлюваного 11 пакету санкцій проти РФ заборонити постачати її нафту трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на документи, що є в його розпорядженні.

Однак, як уточнює агентство, "такий крок здебільшого матиме символічне значення, оскільки обидві країни вже відмовилися від цих постачань". Водночас у червні 2022 року, коли ЄС заборонив основну частину російського нафтового експорту до Союзу, для Німеччини та Польщі зробили винятки з цієї заборони.

Водночас чинними залишаться винятки із санкцій проти нафти РФ для Угорщини, Словаччини та Чехії, які отримують цю сировину через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

За інформацією Bloomberg, до обмежень цьогоріч ФРН і Польща у 2022 році отримували на день приблизно 480 тис. барелів нафти на день трубопроводом "Дружба". Країни, яким постачають нафту через його південну ділянку, тоді імпортували 290 тис. барелів на день, але у 2023 році ці показники трохи знизилися.

Також пропозиції ЄС передбачають такі винятки з нових обмежень, які дозволяють купувати, імпортувати та здійснювати транзит трубопроводом нафти, видобутої в Казахстані.

Теги: #дружба #нафта #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 12.05.2023
Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

10:17 12.05.2023
Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

16:25 11.05.2023
У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

15:26 11.05.2023
У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

У ЄС триває дискусія про використання заморожених російських активів на користь України - представник ЄК

13:55 11.05.2023
ЄС з лютого передав Україні понад 1 тис. ракет - Боррель

ЄС з лютого передав Україні понад 1 тис. ракет - Боррель

10:11 10.05.2023
Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

19:09 09.05.2023
Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

15:30 09.05.2023
Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

14:47 09.05.2023
ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

14:06 09.05.2023
11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Країни ЄС не проти посилити обмеження щодо РФ у сфері енергетики - ЗМІ

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

ОСТАННЄ

Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи

"Метінвест" готовий приєднатися до "зеленого" переходу Європи, має намір розширювати свою присутність у ЄС - СЕО

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Мобільні обстеження РГК майже 20 тис. км мереж у 2022 р. запобігли втраті газу на 1 млрд грн - компанія

"Метінвест" передав нацгвардійцям України оптику і техніку на 10 млн грн

Податкові надходження від туристичної галузі в I кв. зросли в 10 регіонах України - ДАРТ

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

УКАБ закликає зберегти пільговий режим оподаткування пального до закінчення війни

Майбутній власник історичного готелю "Ермітаж" у Києві має підписати охоронний договір - ФДМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА