Економіка

13:04 12.05.2023

Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

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Понад 10 країн ЄС закликають ЄК пояснити призупинення імпорту українського зерна для п'яти країн союзу - ЗМІ

Франція, Німеччина і ще 10 країн Євросоюзу занепокоєні введенням тимчасової заборони на імпорт продовольства з України для п'яти країн союзу, просять Єврокомісію пояснити таке рішення, повідомляє Politico із посиланням на лист цих держав.

"12 країн (...) закликають до термінового "роз'яснення" угоди, яку, за їхніми словами, комісія уклала "без консультацій із країнами-членами ЄС", - інформує видання.

Так, у листі до ЄК, який потрапив у розпорядження Politico, міністри з 12 країн висловили "серйозне занепокоєння" щодо угоди, яка, за їхніми словами, "підриває цілісність внутрішнього ринку ЄС".

"Ми закликаємо комісію повернутися до прозорої процедури за встановленими правилами в рамках функціонування ЄС та його держав-членів", - йдеться в документі.

Серед країн, які підписали звернення, фігурують також Нідерланди, Ірландія, Греція, Австрія, Бельгія, Хорватія, Люксембург, Естонія, Данія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що ЄК заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період із 2 травня до 5 червня 2023 року. У комісії зазначали, що ці "виняткові та тимчасові превентивні заходи" необхідні з огляду на переповнення складів і складнощі через наявні серйозні "вузькі місця" в логістиці, з якими зіткнулися ці п'ять держав. Транзит цих товарів через них далі до ЄС або інших держав за його межами зберігається. Politico зазначає, що ЄК також запропонувала допомогу фермерам із цих країн у розмірі EUR100 млн.

У зв'язку з цим країни, які звернулися до ЄК за роз'ясненнями, закликають ЄС до подальших обговорень цієї угоди, а також просять пояснити, "яким чином і чому надали EUR100 млн" фермерам.

Проблеми у сільгоспвиробників із низки країн Європи, пов'язані з надлишком українського зерна та іншої сільгосппродукції на ринках країн Східної Європи, розпочалися в перші місяці 2023 року. Багато в чому їх спровокувало тимчасове скасування з боку ЄС митних зборів на імпорт зерна та олійних культур з України. У зв'язку з цим заходом Брюсселя імпорт агропродукції з України до прикордонних держав значно зріс.

Українська продукція, зокрема, зерно, соняшник, яйця, м'ясо птиці, цукор, яблука і яблучний сік, ягоди, борошно, мед і макарони в безпрецедентних кількостях почала осідати на прилавках у цих країнах, що призвело до різкого падіння цін і сильно вдарило по фермерах у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Теги: #зерно #імпорт #єс

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