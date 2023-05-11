Економіка

15:04 11.05.2023

Майбутній власник історичного готелю "Ермітаж" у Києві має підписати охоронний договір - ФДМ

1 хв читати
Майбутній власник історичного готелю "Ермітаж" у Києві має підписати охоронний договір - ФДМ

Фонд держмайна (ФДМ) України виставив на приватизацію пам'ятку історії та культури місцевого значення готель "Ермітаж", розташований у центрі Києва, випливає із оголошення на сайті Prozorro.

Аукціон відбудеться 25 травня.

Згідно з оголошенням, переможець аукціону в місячний термін після реєстрації права власності на об'єкт приватизації зобов'язаний звернутися до відповідного органу культурної спадщини та укласти охоронний договір.

Уточнено, що лот складається з двох споруд, розташованих на вул. Богдана Хмельницького, 26. Перша будівля - фасадний п'ятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м, друга - будинок у дворі загальною площею 1963,3 кв. м.

Стартова ціна лота - 21,21 млн грн.

Експерти, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна", оцінили необхідні стартові інвестиції в реставрацію будівель готелю "Ермітаж" від EUR8 млн до EUR10 млн.

Готель було побудовано в 1902-1904 рр. за проєктом київського архітектора Андрія Фердинанда Краусса - автора багатьох будівель, побудованих у столиці у той час. У зазначеному будинку розташовувався один із найкращих готелів міста - "Ермітаж". Власником будинку був мільйонер і виробник цегли Яків Бернар. Торцева стіна в 1960-х була прикрашена мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

Зазначені споруди мають охоронний статус. Згідно з розпорядженням Київміськдержадміністрації 1998 року їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.

 

Теги: #приватизація #готель #нерухомість #ермітаж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:49 10.05.2023
JYSK відновив магазин в одеському ТРЦ "Рів'єра"

JYSK відновив магазин в одеському ТРЦ "Рів'єра"

15:23 10.05.2023
Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

16:26 09.05.2023
У складі львівського МФК Kristal Plaza буде відкрито апарт-готель мережі Louvre Hotels Group

У складі львівського МФК Kristal Plaza буде відкрито апарт-готель мережі Louvre Hotels Group

12:12 08.05.2023
Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

20:04 04.05.2023
У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

15:22 04.05.2023
Частка інвестиційних угод із житлом у Києві наразі не вища за 20% - експерти

Частка інвестиційних угод із житлом у Києві наразі не вища за 20% - експерти

12:38 04.05.2023
Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

18:15 02.05.2023
Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

14:45 02.05.2023
Ribas Hotels Group планує придбати прибуткові активи в 10 керованих компанією проєктах у західних областях України

Ribas Hotels Group планує придбати прибуткові активи в 10 керованих компанією проєктах у західних областях України

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі - Міноборони Туреччини

Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок - профільна асоціація

Європарламент підтримав продовження лібералізації торговельного режиму з Україною

ОСТАННЄ

Близько 5 тис. проєктів уже внесено до Галузевої системи управління відновленням інфраструктури екосистеми DREAM

Adidas розпродасть залишки товарів бренда Yeezy, отримані кошти спрямує на благодійність

В Україні на ринку праці найбільший попит на водіїв, швачок і продавців - Держслужба зайнятості

Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики

У Львові стартує 3D-друк навчального корпусу початкової школи

НБУ закликає WayForPay зосередитися на документах для переліцензування замість критики регулятора

Миколаїв за час війни втратив орієнтовно 90% бізнесу - мер

Словацький залізничний перевізник ZSSK Cargo відновлює приймання більшості українських с/г товарів - "УЗ"

Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному вираженні - до 17,9%

Кабмін додав елеватори та виробництво ветпрепаратів до списку критично важливих об'єктів інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА