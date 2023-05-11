Майбутній власник історичного готелю "Ермітаж" у Києві має підписати охоронний договір - ФДМ

Фонд держмайна (ФДМ) України виставив на приватизацію пам'ятку історії та культури місцевого значення готель "Ермітаж", розташований у центрі Києва, випливає із оголошення на сайті Prozorro.

Аукціон відбудеться 25 травня.

Згідно з оголошенням, переможець аукціону в місячний термін після реєстрації права власності на об'єкт приватизації зобов'язаний звернутися до відповідного органу культурної спадщини та укласти охоронний договір.

Уточнено, що лот складається з двох споруд, розташованих на вул. Богдана Хмельницького, 26. Перша будівля - фасадний п'ятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м, друга - будинок у дворі загальною площею 1963,3 кв. м.

Стартова ціна лота - 21,21 млн грн.

Експерти, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна", оцінили необхідні стартові інвестиції в реставрацію будівель готелю "Ермітаж" від EUR8 млн до EUR10 млн.

Готель було побудовано в 1902-1904 рр. за проєктом київського архітектора Андрія Фердинанда Краусса - автора багатьох будівель, побудованих у столиці у той час. У зазначеному будинку розташовувався один із найкращих готелів міста - "Ермітаж". Власником будинку був мільйонер і виробник цегли Яків Бернар. Торцева стіна в 1960-х була прикрашена мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

Зазначені споруди мають охоронний статус. Згідно з розпорядженням Київміськдержадміністрації 1998 року їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.