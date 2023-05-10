Економіка

12:07 10.05.2023

Україна заборонила імпорт нафтопродуктів невизначеного походження

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Україна заборонила імпорт нафтопродуктів невизначеного походження

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №1147 від 30 грудня 2015 року, заборонивши імпорт до країни нафтопродуктів невизначеного походження, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Відтепер паливо невизначеного походження (читати РФ) не зможе потрапити на український ринок", - написав він у фейсбуці.

Заступник міністра нагадав, що, попри численні санкції, заборони та ембарго паливо російського походження, нафта й нафтопродукти країни-агресора потрапляли в ЄС, Туреччину й інші країни, а звідти перенаправлялися й на український ринок як ресурс невизначеного походження.

За його словами, проєкт рішення було сформовано після консультацій з учасниками ринку та активної взаємодії Мінекономіки, Міненерго та Держмитслужби.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідним альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулоріч. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку", - наголосив Колісник.

"Важливо тримати спільну позицію в дипломатичному діалозі з країнами-сусідами щодо аналогічних заходів", - додав заступник міністра.

Зі свого боку директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький уточнив, що російський LPG почав з'являтися в Україні з осені 2022 року під виглядом продукції з Польщі, Литви та Латвії, а російський дизель за документами прямував з Албанії, Єгипту, Марокко, Тунісу, Алжиру, Туреччини, Індії.

"Не всі ці країни взагалі мають нафтопереробку. Це було дешево, тому деякі трейдери закривали очі на співпрацю з ворогом. Тепер лазівки закрито", - зазначив він.

За його словами, завдяки ухваленому рішенню митні органи під час оформлення нафтопродуктів вимагатимуть сертифікат про країну походження пального, і до країни зможуть потрапити лише нафтопродукти, що мають документи від заводу-виробника.

Теги: #імпорт #заборона #нафтопродукти

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