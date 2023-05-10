Економіка

06:52 10.05.2023

Майже 30 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках "зернової угоди"

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Майже 30 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках "зернової угоди"

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомляє про понад 29 млн тонн експортованої агропродукції в рамках стамбульської зернової ініціативи.

"Загальний обсяг експорту зерна та іншої продукції в рамках ініціативи становить 29 798 277 тонн. (...) У березні було експортовано 3 933 607 тонн, у квітні - 2 785 455 тонн (на 29% менше, ніж у березні), з 1 до 9 травня - 581 218 тонн", - йдеться в повідомленні СКЦ.

За його даними, з 1 травня кількість інспекцій значно знизилася - у середньому по дві-три інспекції суден на день.

"Наразі в українських портах перебувають 14 суден із близько 600 тис. тонн зерна та іншої агропродукції (...), 26 суден із 1 157 974 тоннами зерна і продуктів харчування перебувають у турецьких водах, (...) 62 суховантажі очікують на відправлення в українські порти", - повідомили в СКЦ.

За час роботи "зернової угоди" зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН суховантажі перевезли понад 595 тис. тонн зерна, призначеного для надання гуманітарної допомоги Афганістану, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємену, наголошується в повідомленні.

Зазначається, що зафрахтоване ВПП ООН судно Deniz M прямує морським гуманітарним коридором у порт Одеси, щоб завантажити 30 тис. тонн пшениці для надання гумдопомоги Ефіопії.

У вівторок міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара продовжить переговори про майбутнє зернової ініціативи.

"Ми працюватимемо над тим, щоб "зернова угода" продовжувала діяти після 18 травня, не допускаючи призупинень або припинення", - наводять західні ЗМІ слова Акара.

Зернову угоду уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) і зі зняття бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

Як повідомлялося, подальше функціонування зернової ініціативи буде відоме за результатами двосторонніх і багатосторонніх зустрічей України з ООН, РФ і Туреччиною, які відбудуться 10-11 травня в Стамбулі.

 

 

Теги: #зерно #оон #інспекція

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