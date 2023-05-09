Економіка

15:35 09.05.2023

Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок - профільна асоціація

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Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок - профільна асоціація

За 14 місяців після початку повномасштабних військових дій РФ на території України український ритейл відновив роботу 88% закритих у березні 2022 року торговельних точок, збільшивши частку магазинівдо 97%, свідчать дані опитування Асоціації ритейлерів України.

"За даними останнього опитування торговельних мереж-членів асоціації, через 14 місяців із 16,7 тис. торговельних об'єктів усієї галузі вже працює 16,2 тис. Відсоток об'єктів, що працюють, становить 97%, відповідно закритих - 3%", - повідомляється на сайті асоціації.

Таким чином, до роботи повернулися 88% торгових точок, які були закриті в березні минулого року. До теперішнього часу закритими з різних причин залишаються 556 магазинів проти 4,4 тис. порівняно із зазначеним періодом 2021 року.

За даними дослідження асоціації, загалом за 14 місяців кількість відкритих об'єктів збільшилася на 26%. Так, кількість нововідкритих продуктових магазинів збільшилася на 19%, аптек - на 22%, торговельних об'єктів non-food ритейлу - на 26%, магазинів ювелірних виробів - на 60%, побутової техніки та електроніки - на 30%, магазинів одягу - на 58%, будматеріалів - на 24%, АЗК - на 10%, розважальних центрів - на 81%.

Опитування було проведене серед сотні власників і СЕО підприємств, які є учасниками Асоціації ритейлерів, по всій Україні.

 

Теги: #ритейл #бізнес

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