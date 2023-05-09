"УЗ" просить тимчасово припинити відправлення с/г вантажів до порту Ізмаїл через чергу на місяць

Черга з 2168 вагонів із зерновими вантажами утворилася на залізниці в напрямку порту Ізмаїл, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов.

"За можливості просимо утриматися від відвантаження зернових вантажів у напрямку порту Ізмаїл (критичне накопичення вагонів, черга на вивантаження - близько 27-36 діб)", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Ткачова, це пов'язано, зокрема, з негативними погодними умовами, через що 8-9 травня було припинено вивантаження зерна.

За даними представника "УЗ", станом на 8 травня в напрямку станції Ізмаїл рухалися 4978 вагонів, із них 2168 - із зерновими вантажами. Водночас середньодобове вивантаження агропродукції в порту становить 60-80 вагонів.