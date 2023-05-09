Економіка

11:44 09.05.2023

Ракетні удари росіян 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям і магістральним мережам

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Ракетні удари росіян 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям і магістральним мережам

Ракетні удари російських агресорів увечері 8 травня та вранці 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям і магістральним мережам, однак через ворожі обстріли є руйнування в мережах шести обленерго, повідомила НЕК "Укренерго" у вівторок.

"Вечірня та сьогоднішня ранкова ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам. Вдячні Силам оборони за надійний захист", - наголосили в компанії.

Водночас, поінформували в НЕК, через обстріли росіян є пошкодження в розподільчих мережах прикордонних і прифронтових Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, що постійно потерпають від ворога.

"Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення", - зазначили в компанії.

Крім того, вранці у вівторок у Херсонській області внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, енергопостачання яких було відновлено лише напередодні 8 травня. Енергетики працюють над відновленням.

Як наголосили в "Укренерго", наразі в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України виробництво електроенергії повністю покриває споживання, при цьому на всіх пошкоджених російськими атаками об'єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи.

Зі свого боку, як повідомило у вівторок Міністерство енергетики, частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях через пошкодження в мережах обленерго залишаються без світла.

"За добу вдалося повернути світло для 21,5 тис. споживачів. Більшість із них - абоненти в Запорізькій та Херсонській областях", - констатували у відомстві.

 

 

Теги: #енергетика #міненерго #укренерго

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