Економіка

09:56 09.05.2023

В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху

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В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху

Посольство України в Японії сприяло трьом японським компаніям у закупівлі 3 тонн українського пуху для виробництва ковдр, повідомив посол Сергій Корсунський.

"Учора ми зустрілися з керівництвом трьох японських компаній, які вироблятимуть ковдри з українського пуху. Три тонни пуху вже закуплені і готові до виробництва", - написав він у фейсбуці.

Посол уточнив, що ковдри з українського пуху зі спеціальним сертифікатом від українського дипломатичного представництва продаватимуть у всій Японії в мережах магазинів.

Посольство України також уклало з виробниками угоду, що частина від прибутку спрямовуватиметься на гуманітарні проєкти в Україні.

"Невеликий, але успішний проєкт. Головне, що в Україну вірять і підтримують", - резюмував Корсунський.

Назви компаній не уточнюють.

 

Теги: #японія #ковдри

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