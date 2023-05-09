В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху
Посольство України в Японії сприяло трьом японським компаніям у закупівлі 3 тонн українського пуху для виробництва ковдр, повідомив посол Сергій Корсунський.
"Учора ми зустрілися з керівництвом трьох японських компаній, які вироблятимуть ковдри з українського пуху. Три тонни пуху вже закуплені і готові до виробництва", - написав він у фейсбуці.
Посол уточнив, що ковдри з українського пуху зі спеціальним сертифікатом від українського дипломатичного представництва продаватимуть у всій Японії в мережах магазинів.
Посольство України також уклало з виробниками угоду, що частина від прибутку спрямовуватиметься на гуманітарні проєкти в Україні.
"Невеликий, але успішний проєкт. Головне, що в Україну вірять і підтримують", - резюмував Корсунський.
Назви компаній не уточнюють.