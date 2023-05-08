Економіка

18:29 08.05.2023

Міненерго назвало фейком інформацію про заплановане впровадження графіків обмеження споживачів е/е

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Міненерго назвало фейком інформацію про заплановане впровадження графіків обмеження споживачів е/е

Міністерство енергетики категорично спростувало поширювану в ЗМІ інформацію про впровадження найближчим часом графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам.

"Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності! Введення графіків обмежень постачання електроенергії не планується", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, наведеними в повідомленні, енергосистема майже три місяці, незважаючи на терор ворога та обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, повністю забезпечує споживання.

"Завдяки злагодженій роботі всіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", - прокоментував він.

Він додав, що наразі триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону, зокрема, Міненерго спільно з усіма енергетичними компаніями країни, які генерують, передають і розподіляють електроенергію, склало оптимізований графік ремонтів.

"Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації та мережевої інфраструктури", - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Україні доведеться в літній пік споживання імпортувати приблизно 1 ГВт потужності, а також запускати в роботу додаткові блоки теплоелектростанцій, що працюють на газі, щоб покрити дефіцит потужності, яка виникає через вихід АЕС у ремонт.

Теги: #енергетика #міненерго #фейк

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