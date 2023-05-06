Економіка

19:03 06.05.2023

Польща вимагатиме запровадити санкції ЄС на імпорт сільгосппродукції з РФ до Європи

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Польща вимагатиме запровадити санкції ЄС на імпорт сільгосппродукції з РФ до Європи

Польща вимагатиме запровадити санкції ЄС на імпорт російської сільгосппродукції в Європу, повідомляє агентство PAP з посиланням на слова постійного представника Польщі в ЄС Анджея Садося.

"Ми вважаємо, що санкції на російську сільгосппродукцію потрібно запроваджувати негайно, хоча б через проблеми із ввезенням української продукції в ЄС. Європі зараз не загрожує порушення ланцюжка поставок сільгосппродукції. Навпаки. У нас проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему значного збільшення імпорту сільгосппродукції з України", - заявив Садось.

Зазначається, що Європейська комісія ніколи не пропонувала країнам ЄС запровадити санкції на продукти харчування з РФ, оскільки пояснювала це загрозою глобальній продовольчій безпеці.

Наразі ЄС уже ухвалив 10 пакетів санкцій проти Росії. Для ухвалення кожного потрібна одностайність 27 держав-членів союзу.

 

 

 

Теги: #рф #імпорт #польща #санкції

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