Понад півроку знадобилося для відновлення електропостачання в с. Циркуни біля Харкова - обленерго

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в с. Циркуни (Харківський р-н Харківської обл.).

Як повідомляє пресслужба "Харківобленерго" у п'ятницю, останню знеструмлену вулицю заживили в п'ятницю, 5 травня, - у першу річницю визволення села від окупантів.

"Населений пункт зазнав значних пошкоджень інфраструктури, будівель, електричних мереж. Швидшому відновленню заважала щільність замінування - вибухівку знаходять тут і досі... Довелося замінити понад 20 силових трансформаторів, 40 км ліній електропередачі, 250 опор, понад 1 тис. ізоляторів. Сьогодні ми підключили останню вулицю", - наводить пресслужба слова начальника Липецького РЕМ Віктора Рубцова.

За його словами, роботи з відновлення енергопостачання розпочалися в жовтні 2022 року. Перші 100 споживачів були підключені в грудні. На те, щоб повністю під'єднати село, знадобилося понад пів року.

Водночас Рубцов зазначив, що в Циркунах залишаються знеструмленими окремі споживачі, які наразі у селі не проживають.

Наразі фахівці Липецького РЕМ працюють над відновленням електропостачання в с. Черкаські Тишки Циркунівської громади: там триває демонтаж пошкодженого обладнання та проводів.

"З понеділка вже розпочнемо заміну проводу. Відновлення електропостачання в цьому селі також потребуватиме багато часу, оскільки руйнування дуже великі. Черкаські Тишки, Руські Тишки та Борщова - обсяг пошкоджень мережі в цих населених пунктах сягає понад 80%", - розповів Рубцов.

Циркуни розташовані в безпосередній близькості від Харкова, виходять на Харківську окружну автомобільну дорогу.

Село було окуповане в перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року і стало плацдармом для атак і обстрілів Харкова. Село було звільнене від окупації 7 травня того самого року, проте його обстріли тривали й пізніше.