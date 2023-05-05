Економіка

16:01 05.05.2023

Понад півроку знадобилося для відновлення електропостачання в с. Циркуни біля Харкова - обленерго

2 хв читати
Понад півроку знадобилося для відновлення електропостачання в с. Циркуни біля Харкова - обленерго

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання в с. Циркуни (Харківський р-н Харківської обл.).

Як повідомляє пресслужба "Харківобленерго" у п'ятницю, останню знеструмлену вулицю заживили в п'ятницю, 5 травня, - у першу річницю визволення села від окупантів.

"Населений пункт зазнав значних пошкоджень інфраструктури, будівель, електричних мереж. Швидшому відновленню заважала щільність замінування - вибухівку знаходять тут і досі... Довелося замінити понад 20 силових трансформаторів, 40 км ліній електропередачі, 250 опор, понад 1 тис. ізоляторів. Сьогодні ми підключили останню вулицю", - наводить пресслужба слова начальника Липецького РЕМ Віктора Рубцова.

За його словами, роботи з відновлення енергопостачання розпочалися в жовтні 2022 року. Перші 100 споживачів були підключені в грудні. На те, щоб повністю під'єднати село, знадобилося понад пів року.

Водночас Рубцов зазначив, що в Циркунах залишаються знеструмленими окремі споживачі, які наразі у селі не проживають.

Наразі фахівці Липецького РЕМ працюють над відновленням електропостачання в с. Черкаські Тишки Циркунівської громади: там триває демонтаж пошкодженого обладнання та проводів.

"З понеділка вже розпочнемо заміну проводу. Відновлення електропостачання в цьому селі також потребуватиме багато часу, оскільки руйнування дуже великі. Черкаські Тишки, Руські Тишки та Борщова - обсяг пошкоджень мережі в цих населених пунктах сягає понад 80%", - розповів Рубцов.

Циркуни розташовані в безпосередній близькості від Харкова, виходять на Харківську окружну автомобільну дорогу.

Село було окуповане в перший день повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року і стало плацдармом для атак і обстрілів Харкова. Село було звільнене від окупації 7 травня того самого року, проте його обстріли тривали й пізніше.

Теги: #енергетика #харківобленерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 03.05.2023
Словацький оператор системи передачі SEPS передає "Укренерго" обладнання на EUR1 млн для відновлення магістральних ПС

Словацький оператор системи передачі SEPS передає "Укренерго" обладнання на EUR1 млн для відновлення магістральних ПС

12:48 03.05.2023
Знеструмлено понад 4 тис. споживачів внаслідок обстрілу підстанції на Сумщині – Міненерго

Знеструмлено понад 4 тис. споживачів внаслідок обстрілу підстанції на Сумщині – Міненерго

16:59 02.05.2023
За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

18:43 01.05.2023
"ДТЕК" за квітень відновив електропостачання 206 тис. абонентів

"ДТЕК" за квітень відновив електропостачання 206 тис. абонентів

17:55 01.05.2023
Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

15:17 01.05.2023
Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

Основні заходи щодо реформування енергосектора очікуються на післявоєнному етапі програми EFF – представник Фонду

14:57 29.04.2023
Через бойові дії залишається без е/е частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонні Сумщини та Чернігівщини - Міненерго

Через бойові дії залишається без е/е частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонні Сумщини та Чернігівщини - Міненерго

22:37 28.04.2023
Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

Окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту в Донецькій області

08:31 28.04.2023
"Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку і розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом -

"Укренерго" допускає дефіцит е/е влітку і розраховує компенсувати його збільшенням генерації ТЕС та імпортом -

15:15 25.04.2023
Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

ОСТАННЄ

Україна і Болгарія розроблять декларацію про двосторонню торгівлю соняшниковою олією

Золото наближається до рекорду на побоюваннях щодо глобальної економіки

Держгеонадр зупинила дію ліцензій Enwell Energy на Васищівське і Свистунківсько-Червонолуцьке родовища

У Києві спрощено правила оренди комунальної власності

Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 13% до рекорду за 11 років

В Україні запустять пілотний проєкт із визначення земельного податку на підставі показників масової оцінки земель

Estee Lauder у III фінкварталі знизила чистий прибуток у 3,6 раза, погіршила прогноз на рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА