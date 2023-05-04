Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

Мер столиці України Віталій Кличко закликав мерів 15 європейських міст сприяти залученню національних бізнес-структур до участі у стратегічно важливих для Києва проєктах, зокрема, у сфері медицини та реабілітації, енергетичної, екологічної та цивільної безпеки, повідомляє пресслужба міської ради.

"Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної "Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва". Українська столиця та низка європейських міст уклали цей документ у листопаді минулого року", - повідомляється на сайті Київської міськради в четвер.

"Під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі ми обговорили проєкти, для реалізації яких Києву необхідна міжнародна підтримка", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київ спрямовує значні кошти з бюджету міста на фінансування проєктів критичної інфраструктури. Зокрема, на здійснення будівельних і ремонтних робіт. Однак залишається відкритим питання забезпечення потреб у сучасному обладнанні, впровадженні новітніх технологій у різних сферах. І тут дуже важлива міжнародна підтримка. Серед пріоритетів столичної влади - реабілітація постраждалих від війни, розвиток медицини, енергетична та екологічна безпека, цивільний захист населення, освіта, комунальна сфера.

"Зокрема, серед проєктів, реалізація яких дуже важлива сьогодні, - створення сучасного центру реабілітації постраждалих від війни на базі столичного медичного закладу та підготовка висококваліфікованих спеціалістів зі спортивної реабілітації поранених військових", - наголосив Кличко.

За його словами, у фокусі київської влади також "створення сучасного реабілітаційного Центру для надання соціальних та реабілітаційних послуг киянам з інвалідністю, дитяче оздоровлення, удосконалення медичної допомоги при трансплантації кісткового мозку, створення лабораторії вирощування шкіри. Також ми дбаємо про безпеку населення, працюємо над модернізацією системи сповіщення. Потребує оновлення і рухомий склад громадського транспорту та комунальної техніки Києва", - перерахував мер найбільш чутливі точки в житті міста.

"Я хочу наголосити: ми не просимо коштів, не говоримо про суми грошей, які нам потрібні. Ми говоримо про конкретну предметну допомогу. Яку ви спрямуєте, будете контролювати її використання і застосування", - сказав Кличко.

Як повідомляється, презентувавши проєкти, мер Києва закликав підписантів "Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва" долучатися до їхньої реалізації та сприяти в залученні бізнес-структур європейських країн до підтримки стратегічно важливих для Києва проєктів.