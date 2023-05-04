Економіка

15:20 04.05.2023

Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

2 хв читати
Кличко закликав європейських партнерів-мерів міст сприяти залученню бізнесу в проєкти реконструкції Києва

Мер столиці України Віталій Кличко закликав мерів 15 європейських міст сприяти залученню національних бізнес-структур до участі у стратегічно важливих для Києва проєктах, зокрема, у сфері медицини та реабілітації, енергетичної, екологічної та цивільної безпеки, повідомляє пресслужба міської ради.

"Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом поспілкувалися онлайн із Києва з мерами 15 європейських міст-підписантів спільної "Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва". Українська столиця та низка європейських міст уклали цей документ у листопаді минулого року", - повідомляється на сайті Київської міськради в четвер.

"Під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі ми обговорили проєкти, для реалізації яких Києву необхідна міжнародна підтримка", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Київ спрямовує значні кошти з бюджету міста на фінансування проєктів критичної інфраструктури. Зокрема, на здійснення будівельних і ремонтних робіт. Однак залишається відкритим питання забезпечення потреб у сучасному обладнанні, впровадженні новітніх технологій у різних сферах. І тут дуже важлива міжнародна підтримка. Серед пріоритетів столичної влади - реабілітація постраждалих від війни, розвиток медицини, енергетична та екологічна безпека, цивільний захист населення, освіта, комунальна сфера.

"Зокрема, серед проєктів, реалізація яких дуже важлива сьогодні, - створення сучасного центру реабілітації постраждалих від війни на базі столичного медичного закладу та підготовка висококваліфікованих спеціалістів зі спортивної реабілітації поранених військових", - наголосив Кличко.

За його словами, у фокусі київської влади також "створення сучасного реабілітаційного Центру для надання соціальних та реабілітаційних послуг киянам з інвалідністю, дитяче оздоровлення, удосконалення медичної допомоги при трансплантації кісткового мозку, створення лабораторії вирощування шкіри. Також ми дбаємо про безпеку населення, працюємо над модернізацією системи сповіщення. Потребує оновлення і рухомий склад громадського транспорту та комунальної техніки Києва", - перерахував мер найбільш чутливі точки в житті міста.

"Я хочу наголосити: ми не просимо коштів, не говоримо про суми грошей, які нам потрібні. Ми говоримо про конкретну предметну допомогу. Яку ви спрямуєте, будете контролювати її використання і застосування", - сказав Кличко.

Як повідомляється, презентувавши проєкти, мер Києва закликав підписантів "Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва" долучатися до їхньої реалізації та сприяти в залученні бізнес-структур європейських країн до підтримки стратегічно важливих для Києва проєктів.

Теги: #кличко #київ #бізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 04.05.2023
Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

Від початку повномасштабного вторгнення в Києві зареєструвалися майже 250 тис. ВПО, із них понад 45 тис. - діти

11:22 04.05.2023
Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

10:30 04.05.2023
Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

08:57 04.05.2023
У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

08:30 04.05.2023
У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

07:04 04.05.2023
Усі ворожі ракети і БПЛА, які атакували вночі Київ, були збиті ППО

Усі ворожі ракети і БПЛА, які атакували вночі Київ, були збиті ППО

07:07 03.05.2023
ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

ППО ліквідувала всі БпЛА "Shahed", якими знову РФ намагалася атакувати Київ

13:50 02.05.2023
Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

Оренду з УПЦ (МП) буде розірвано після заборони діяльності релігійних організацій з керівним центром у Росії - відповідь Києва на петицію

16:21 01.05.2023
Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

Атракціони на Хрещатику в Києві не санкціоновані - відповідь мерії на петицію

10:08 01.05.2023
Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

ОСТАННЄ

Україні доведеться імпортувати з середини літа 1ГВт потужності та запускати в роботу ТЕС на газі для покриття дефіциту е/е - експерт

Програма "єОселя" має високий попит, проте гальмується через недостатнє фінансування - девелопери

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 13% до рекорду за 11 років

В Україні запустять пілотний проєкт із визначення земельного податку на підставі показників масової оцінки земель

Estee Lauder у III фінкварталі знизила чистий прибуток у 3,6 раза, погіршила прогноз на рік

FCA пропонує спростити правила лістингу у Великій Британії

Мексика за підсумками 2022р. наростила запаси вуглеводнів на 4% - до 23 млрд б.н.е.

"Кернел" інвестує $10 млн у будівництво в порту "Рені" нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р

Власник KFC і Pizza Hut збільшив виторг у I кварталі на 6%, краще за прогноз

Shell, BP та Total випередили в енерготрейдингу Vitol, Trafigura, Mercuria та Gunvor у 2022 році - FT

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА