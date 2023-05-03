У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, у 43% бізнесів мобілізовано критичних фахівців, зокрема інженерів, ІТ-фахівців.

Як повідомляють у пресрелізі Європейської бізнес Асоціації (ЄБА), про це свідчать дані опитування 115 топменеджерів компаній - членів ЄБА, проведеного асоціацією у квітні.

Зокрема, у 51% компаній мобілізовано до 10% військовозобов'язаних працівників, у 25% компаній - 10-20%, у 5% компаній - 20-40%.

Крім того, в ЄБА констатують, що внаслідок війни 38% компаній зазнали безпосередніх втрат, а 21% мають активи, що залишилися на окупованих територіях (виробничі потужності, землю, техніку, транспорт, нерухомість, продукцію).

При цьому наразі 33% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 37% - про втрати в діапазоні $1-10 млн, а 10% - про втрати понад $10 млн.

Водночас повноцінну діяльність відновили 68% компаній - членів ЄБА, тоді як у січні повноцінно працювали 54%.

ЄБА також зазначає, що 90% компаній виплачують зарплати в повному обсязі, 21% здійснюють авансові та бонусні виплати.

При цьому до скорочення заробітних плат вдаються 10%, до звільнень - 2%, у неоплачувану відпустку відправляють співробітників 3% компаній.

Водночас 25% компаній повідомляють, що мають фінансові резерви на півроку, 23% - на рік, а 37% - на рік і більше. Натомість у 5% взагалі немає фінансових резервів.