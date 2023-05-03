Знеструмлено понад 4 тис. споживачів внаслідок обстрілу підстанції на Сумщині – Міненерго

У ніч проти 3 травня внаслідок ворожого обстрілу суттєво пошкоджено електропідстанцію в Сумській області, внаслідок чого без електроенергії залишилися понад 4 тисячі споживачів.

"Ворог скинув дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області. Унаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнація будівлі пункту управління. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів", - повідомило Міністерство енергетики в середу.

За інформацією відомства серед працівників постраждалих немає.

Через пошкодження унаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Тривають відновлювальні роботи і в Херсонській області. За добу в області відновили постачання електроенергії для понад 3,8 тисячі абонентів", - зазначили в міністерстві.

Загалом, як констатували у Міненерго, енергетична система наразі працює стабільно, без обмежень для споживачів.