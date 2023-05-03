Економіка

11:02 03.05.2023

Зустріч із питання продовження "зернової угоди" відбудеться у Стамбулі 5 травня - ЗМІ

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Зустріч із питання продовження "зернової угоди" відбудеться у Стамбулі 5 травня - ЗМІ

У п'ятницю, 5 травня, у Стамбулі запланована зустріч із питання продовження "зернової угоди" на рівні заступників міністрів оборони України, Туреччини та РФ, повідомляє турецьке інформагентство "Анадолу" з посиланням на міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара.

За словами Акара, під час його нещодавнього візиту до Москви відбулася окрема зустріч із цього питання, а переговори з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим відбулися 18 квітня в Кайсері.

"На обох зустрічах обговорювали тему "зернового коридору". Сторони підтримали пропозицію турецької сторони щодо проведення 5 травня у Стамбулі зустрічі з цього питання на рівні заступників міністрів оборони", - сказав Акар, слова якого наводить агентство.

Як повідомляється, Акар висловив сподівання, що "зернову угоду" буде продовжено без будь-яких зволікань, тому що ця угода важлива не тільки для миру і стабільності в регіоні, а й із погляду покриття продовольчих потреб країн, яким це необхідно".

 

Теги: #зерно #зернова_угода

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