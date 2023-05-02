Єврокомісія запровадила заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії до 5 червня

Європейська Комісія з 2 травня до 5 червня цього року заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, відповідне рішення оприлюднено на сайті ЄК.

Зазначається, що ці виняткові та тимчасові превентивні заходи вжито відповідно до Регламенту про автономні торговельні заходи, вони є необхідними з огляду на переповнення складських потужностей і логістичних ланцюжків через наявні серйозні вузькі місця в логістиці, з якими стикнулися зазначені п'ять держав-членів, і можуть бути подовжені.

Зазначається також, що транзит цих товарів через п'ять держав далі в ЄС або в інші країни за його межами зберігається.

"Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, а також будь-яких інших продуктів, які надходять з України", - йдеться в пресрелізі Єврокомісії на її сайті.

Згідно з ним, ці заходи є частиною загального пакета підтримки, який пропонує комісія, і будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п'яти державах-членах і подальшими заходами щодо полегшення транзиту українського експорту зерна "шляхами солідарності" до інших держав-членів і третіх країн.

"Комісія готова знову запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, допоки зберігається виняткова ситуація", - також зазначено в документі.

Єврокомісія додала, що готова також розпочати оцінку ситуації на ринку ЄС для інших чутливих продуктів з України.