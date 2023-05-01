"ДТЕК" за квітень відновив електропостачання 206 тис. абонентів

"ДТЕК" у квітні відновив електропостачання 206 тис. абонентів у 239 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, повідомила компанія в телеграмі у понеділок.

"Від початку повномасштабного вторгнення наші фахівці повернули світло 7,4 млн сімей", - зазначили в енергохолдингу.

Водночас унаслідок постійних обстрілів рашистських окупантів деяким абонентам повертали електроенергію понад два рази.

Як повідомлялося з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, прямі втрати від пошкоджень і руйнувань об'єктів компанії внаслідок 30 атак російських агресорів упродовж осінньо-зимового періоду 2022/2023 сягають 6 млрд грн.