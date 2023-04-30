Марченко і Домбровскіс обговорили майбутню співпрацю в рамках МФД для України на 2023 рік

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Стокгольмі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та обговорив із ним подальшу співпрацю в рамках масштабної макрофінансової допомоги ЄС (МФД) для України на 2023 рік, повідомляється на урядовому порталі в неділю.

Під час переговорів було оголошено, що в поточному році програма МФД надасть пільгове фінансування Україні в розмірі до EUR18 млрд, з огляду на ті EUR6 млрд, які вже в держбюджеті.

Згідно з повідомленням, з огляду на продовження активних бойових дій і спричинену ними економічну стагнацію Україні необхідні $14,1 млрд на 2023 рік для реалізації швидкого відновлення. Із потрібної суми в держбюджеті передбачено $3,3 млрд. Сторони обговорили інструменти мобілізації інших необхідних ресурсів.

Крім того, міністр наголосив, що Уряд України продовжує впровадження структурних реформ для членства в Європейському Союзі. Міністр подякував колегам із ЄС за сприяння на цьому шляху.

"Ми ведемо активну роботу з виконання умов отримання статусу кандидата, зокрема Міністерство фінансів залучено до приведення законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів до стандартів FATF. Ми готові й надалі поглиблювати співпрацю задля якнайшвидшого вступу до ЄС та ефективного використання фінансових ресурсів", - сказав Марченко.

У зустрічі також взяв участь заступник Міністра фінансів з європейської інтеграції Юрій Драганчук.