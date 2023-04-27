НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікували учасники ринку, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

"Правління НБУ прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Це підтримає ефекти від попередніх заходів щодо посилення привабливості гривневих активів, дозволить і надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження стійкого тренду щодо зниження інфляції та пом'якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень, ", – зазначено в повідомленні центробанку в четвер.

Рішення про збереження поточної ставки враховувало ризики, високу невизначеність та очікувані суттєві видатки держбюджету, збереження курсової стійкості на тлі планів щодо валютної лібералізації вимагатиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень у гривні.

НБУ зазначив, що утримання облікової ставки на рівні 25%, запровадження додаткових інструментів захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, а також заходи щодо активізації конкуренції банків за термінові депозити сприяли посиленню курсової стійкості.

Зазначається, що зокрема завдяки цим заходам попит на гривневі інструменти почав зростати, тоді як на інвалюту – скоротився, про що, зокрема, свідчило і суттєве зміцнення готівкового курсу гривні з початку 2023 року, яке позитивно вплинуло на очікування та підтримало тенденцію до уповільнення інфляції

Водночас значною мірою курсова стійкість забезпечується жорсткими валютними обмеженнями, їх ефективність з часом послаблюється, а обмежувальний вплив на економічну активність, навпаки, посилюється, тому проведення валютної лібералізації в найближчій перспективі стає дедалі актуальнішим.

Враховуючи все ще високу невизначеність та ризик подальшого зростання залишків коштів на поточних рахунках на тлі значних видатків бюджету, забезпечення привабливості термінових заощаджень у гривні є важливою передумовою для збереження курсової стійкості та зниження інфляції, що також зумовлює необхідність збереження облікової ставки на рівні 25% річних.

Національний банк зазначив, що він забезпечуватиме необхідні монетарні умови для підтримки курсової стійкості, покращення очікувань та стійкого зниження інфляції.

"Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. Навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться досить жорсткими на прогнозному горизонті, враховуючи подальше уповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань і, відповідно, збереження високої реальної доходності" додав регулятор.

НБУ зазначив, що він готовий коригувати час та темп зміни облікової ставки з урахуванням подальшого розвитку подій на валютному ринку, інфляційної динаміки, стійкості міжнародної підтримки та результативності заходів щодо забезпечення привабливості гривневих інструментів.