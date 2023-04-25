Незаконний обіг тютюнових виробів перевищив 20% ринку – голова ТСК

Рівень незаконного обігу тютюнових продуктів у 2022 році перевищив 20% від усього внутрішнього ринку, що призвело до недоотримання держбюджетом 20 млрд грн податків, повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК), народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"В останні роки рівень "нелегалки" зріс у рази, перейшов у double-digits і у певний квартал 2022 року взагалі перетнув 20%. Такий показник нелегального ринку – це лише податками недоотримано до бюджету 20 млрд грн, а якщо рахувати й усі інші пов'язані питання, наприклад, контрабанду сировини, то ще більше. Тому тематика обігу нелегальних цигарок – це макроекономічне питання для країни", - написав він у своєму телеграм-каналі після засідання ТСК із незаконного обігу тютюнових виробів, яке відбулося у вівторок у Києві.

Керівник ТСК розповів, що проблему з контрабандою тютюнових виробів можна умовно поділити на кілька частин. По-перше, в Україні нелегальну роздрібну торгівлю тютюновими виробами здійснюють не лише "бабусі з розкладкою біля виходу з метро", а й великі телеграм-канали, які реалізують контрабандну та контрафактну продукцію.

"Це великі схеми виробництва цигарок без сплати податків", - зазначив Железняк і додав, що їхні масштаби дозволяють говорити про цілий бізнес за принципом duty-free.

У процесі роботи ТСК також методом аналізу податкового навантаження на тонну тютюнової сировини було виявлено дев'ять підприємств, які займаються виробництвом контрафактної продукції та їхньою реалізацією за так званою "другою формою" (оплата готівкою – ІФ-У).

За інформацією Железняка, вже порушено кілька кримінальних справ проти чотирьох великих виробників, найгучніша серед яких зафіксована у м. Жовті води (Дніпропетровська обл.).

Керівник ТСК нагадав, що головну роль у боротьбі з нелегальним обігом відіграють правоохоронці, зокрема бюро економічної безпеки (БЕБ), прокуратура, Національна поліція, Державне бюро розслідувань (ДБР) та СБУ. "Сьогоднішня ТСК - добрий приклад того, що в нас пішло не так", - сказав депутат і додав, що брав участь уже у низці таких засідань, на яких розгортається стандартний сценарій: політики скаржаться на точки продажу - правоохоронці розводять руками.

Щоб уникнути такого перебігу подій, ТСК склала перелік правопорушень за різними областями, систематизувала та склала їхній список із зазначенням адрес правопорушників, GPS-координат, прізвищ та марок підробленої продукції, загалом на понад 30 сторінках. Його було представлено на засіданні у вигляді фотографій та передано правоохоронцям для розслідування.

На наступному засіданні ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів, яке призначено на 16 травня 2023 року, народні депутати заслухають звіт правоохоронних органів щодо проведених розслідувань.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3945